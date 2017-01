Så planerar polismyndigheten inför angrepp mot Sverige





SÄLEN. Rysslands utpekade attack mot den amerikanska presidentvalet har fått svensk polis att agera.

Inom ramen för regeringens uppdrag att utveckla totalförsvaret planerar polismyndigheten nu för att värna riksdagsvalet 2018.

– Vi har påbörjat ett arbete med Säkerhetspolisen om hur vi kan upptäcka och utreda brott och hur vi kan börja jobba om vi ser tecken på desinformation , säger rikspolischef Dan Eliasson till Aftonbladet.

Ett 50-tal myndigheter har av regeringen fått i uppdrag att återuppta totalförsvarsplaneringen som legat i träda i decennier.

Frågan diskuterades intensivt under rikskonferensen Folk och försvar under måndagen som till stora delar var vigd åt just det civila försvaret.

Måste hitta sin plats

En av myndigheterna som nu försöker öka sin förmåga är polisen - som spelar en särskilt viktig roll i tider av potentiell ofred.

– Vår roll är viktig och blir kanske ännu viktigare i framtiden. Om du tänker på Ukraina, om du tänker på Krim, så är det ju inte traditionella krig, utan man brukar kalla dem någon form av hybridkrig. Det kanske till och med är så att framtidens krig på sina håll kommer ske i fredstid och då är det polisen som har att upprätthålla allmän ordning. Det finns en arena där polisen måste finna sin plats och militären måste finna sin plats, säger Dan Eliasson .

Arbetar mot it-angrepp

Rikspolischefen beskriver hur polisen just nu arbetar för att hitta sin roll i den nymornade totalförsvarsplaneringen. Särskilt nämner Dan Eliasson polisens förmåga att stävja, förhindra och lagföra it-brott riktad mot samhällsviktiga funktioner.

– Just nu pratas det rätt mycket om valet i USA och det finns påståenden om andra val också runt om i Europa. Här har vi påbörjat ett arbete med Säkerhetspolisen om hur vi kan värna den digitala arenan inför den kommande valrörelsen och hur vi kan skydda valsystemet, hur vi kan upptäcka och utreda brott och hur vi kan börja jobba om vi ser tecken på desinformation. Redan nu har vi påbörjat arbetet inför valrörelsen 2018, säger Dan Eliasson.

Krigsplacerade poliser

Samtidigt arbetar polisledningen med planering av personalförsörjning i händelse att polispersonal som är krigsplacerad skulle tas ur ordinarie tjänst.

– En del av våra anställda är ju krigsplacerade och om det blir höjd beredskap så kommer det ju, jag ska inte säga att det blir konflikt, men behovet av kompetens inom militären och behovet av kompetens inom polisen kommer att vara stora så vi måste se till att vi och militären tänker igenom vår personalförsörjning och det är också ett arbete som har påbörjats, säger Dan Eliasson.

”Inte måla fan på väggen”

Han är sparsam med detaljer om vilka scenarion polismyndigheten planerar inför men säger ändå:

– cvars avsändare vi är osäkra på. Något som skapar oreda i samhällsstrukturen och som är svårt att få grepp om. Nu är vi inte där och ska inte måla fan på väggen men vi måste förbereda oss som alla andra, säger Dan Eliasson.