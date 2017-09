Nioårig flicka fick mordhot på Snapchat

Polisen varnar för kedjebrev

Halloween närmar sig och kedjebrevet om ”spöket” Theresa Fidalgo som hotar att döda mottagaren har återigen fått spridning – nu via appen Snapchat.

En nioårig flicka i Östergötland fick meddelandet av en kompis, som inte vågade ta risken att inte skicka meddelandet vidare.

– Som förälder kan man i Halloweentider tänka på och berätta för barn att det är vanligt att det skickas sådana här obehagliga meddelanden, säger Åsa Willsund, kommunikatör på polisregion Öst.

Foto: Polisen region Öst. Så här ser kedjebrevet om ”spöket” Theresa Fidalgo ut.

Vandringssägnen har cirkulerat på internet under flera år och handlar om den så kallade Theresa Fidalgo som dog i en bilolycka i Portugal 1983. Under åren har tusentals barn fått meddelandet som översatts till flera olika språk och sprids via sociala medier och sms. Nu har det återigen fått spridning.

– Vi fick in ett samtal till polisens kontaktcenter, en mamma till en nioårig flicka berättade att hennes dotter fått ett meddelande på Snapchat som gjorde henne rädd. Hon hade svårt att sova på nätterna och var orolig, säger Åsa Willsund, kommunikatör på polisregion Öst.

”Googla mitt namn”

På Snapchat försvinner meddelanden efter några sekunder men lydelsen av meddelandet är vida känd på internet och flickan kunde visa vad hon tagit emot via appen:

”Hej... Jag heter Theresa Fidalgo. Jag är ett spöke. Du läste rätt, jag dog år 1983. Va inte rädd, jag har inte mördat någon, men jag kommer att mörda just DIG. Om du inte skickar detta till över tio personer innan veckan så kommer jag att stå i ditt rum på natten. Jag kommer att väcka dig och låta dig säga dina sista ord och sedan kommer jag skära av din hals med ett svärd. Och om du inte tror så googla mitt namn”

Svårt att hitta grundaren

En anmälan om olaga hot upprättades men har sedan lagts ner.

– Det är en kompis till henne som skickat det eftersom kompisen också blivit rädd och inte vågat annat än att skicka det vidare. Den som skulle kunna göra sig skyldig till brott i det här fallet är den som startade brevet, men i och med att det skapats för längesedan och sedan spritts så stort kan det vara svårt att hitta vem det är, säger Åsa Willsund.

Polisen i Östergötland har utöver meddelandet till den nioåriga flickan fått ett flertal samtal från föräldrar vars barn också blivit skrämda av hotet. Snapchat har en åldersgräns på 13 år för att skapa ett konto eller använda deras tjänster, trots det använder även barn appen.

”Prata med dina barn”

Nu uppmanar polismyndigheten föräldrar att prata med sina barn om det och vara uppmärksamma på hur de mår. Troligen är det inte bara barn i Östergötland som drabbats av kedjebrevet.

– Försök att hålla koll på hur barnen mår och vad de gör på nätet. Håll koll på vilken typ av bilder de skickar på sociala medier och förklara att det här inte är på riktigt. Just under Halloweentider kan man nämna att det är vanligt att sådana här obehagliga meddelanden skickas och att det rör sig om ett dåligt skämt.