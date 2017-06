Tysk rockfestival evakuerad: ”Konkret terrorhot”

Tyska rockfestivalen Rock am Ring evakuerar hela området – efter terrorhot.

”Vi har agerat direkt på konkreta uppgifter” skriver polisen i ett pressmeddelande.













Festivalen Rock am Ring hålls i Nürburgring. Arrangören meddelade vid klockan 21 på Twitter att polisen bett dem evakuera området.

Tysk polis uppger att de agerat omedelbart på uppgifter om ett konkret hot.

”Bakgrunden är ett konkreta indikationer och det är inte möjligt att utesluta ett potentiellt terrorhot”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Enligt tyska Focus meddelades besökarna i området högtalarsystem om utrymning på grund av ”terroristhot.

På sin hemsida skriver arrangören att det beror på ett terrorhot.

”Vi ber alla festivalbesökare att lämna området på ett lugnt och kontrollerat vis och röra sig mot utgångar samt campingområdet” skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Festivalen inleddes under fredagen och ska enligt plan pågå fram till söndag. Svenska In Flames har under dagen spelat på musikfesten som hölls första gången 1985 och i helgen beräknades 90 000 besökare ta sig till Nürburgring.

I ett pressmeddelande skriver att med tanke på terrordådet i Manchester hade säkerheten skärpts inför festivalen med ytterligare 1 200 personer.

► Texten uppdateras