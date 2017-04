Clinton: ”Kvinnohat spelade helt klart en roll”

Hillary Clinton menar att kvinnohat var en av anledningarna till valförlusten. Foto: TT/Montage

Hillary Clinton har låtit sig intervjuas för första gången sedan presidentvalet.

Hon pekar ut flera faktorer som ledde till hennes nederlag: Ryssland, Wikileaks, FBI-chefen James Comey – och ett allmänt kvinnohat.

– Kvinnohat spelade helt klart en roll. Jag menar, det måste bara erkännas.











Under de drygt fyra månader som passerat sedan valnatten den 8 november har Hillary Clinton hållit sig borta från rampljuset. På torsdagen gjorde hon sin första intervju efter förlusten mot Donald Trump , i samband med en kvinnokonferens i New York där frågorna ställdes av en New York Times-journalist.

Hon fick frågan varför hon tror att hon tappade vita kvinnors röster till en republikan som skrutit om hur han antastar kvinnor.

– Jag vet inte om det finns ett enda svar, säger Clinton.

– Kvinnohat spelade helt klart en roll. Jag menar, det måste bara erkännas.

”Även kvinnor hade problem med det”

Hon menar att många – även kvinnor – hade problem med tanken på en första kvinnlig president.

– Det fanns saker jag kunde ha gjort bättre, säger hon, men pekar samtidigt på andra faktorer som spelade in.

För det första Ryssland. Clinton säger att ryska påverkanskampanjer vid valet var ”en aggressionshandling”. Hon varnar också för att det kan hända igen.

För det andra James Comey. Kort före valdagen gick FBI-chefen ut och meddelade att Clintons uppmärksammade mejlskandal utreddes igen, men utredningen ledde inte till några nya brottsmisstankar.

– Men när Comey-brevet kom som det gjorde, tio dagar före valet, väckte det frågetecken hos många människor, säger Clinton.

För det tredje nämner hon Wikileaks-läckan av hennes tidigare kampanjchef John Podestas mejl, som enligt henne ”spelade mycket större roll än jag tror att folk ännu förstår”.

Tänker inte ställa upp igen

Clinton fick också recensera Donald Trumps första tid vid makten. Och hon säger sig inte kunna förstå varför hans administraton ”vill skada så många människor”. Hon syftar då bland annat på försöken att skjuta sjukvårdsförsäkringen Obamacare i sank och stänga gränserna.

– Som person är jag okej. Som amerikan är jag ganska orolig, säger hon.

Men hon kommer inte göra ett nytt försök att bli USA :s första kvinnliga president.

– Jag tänker mig att jag ska göra intressanta saker. Jag tror inte att det kommer inkludera ett försök på någon sådan post igen.