Offensiv inleds i västra Mosul





Irakisk militär har inlett en offensiv för att återta västra Mosul från terrorgruppen IS.

Miljontals flygblad har släppts över staden för att varna de över en halv miljon civila som finns i området.

Under en offensiv som chockade omvärlden tog IS över Mosul , Iraks näst största stad, i juni 2014. I oktober i fjol inleddes försöket från irakiska styrkor att återta staden.

I januari meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget. Nu inleds nästa steg.

- Vi meddelar härmed starten på en ny fas av insatsen, säger Iraks premiärminister Haider al-Abadi i irakisk tv och tillägger att västra delen av Mosul ska befrias:

- Våra styrkor börjar befrielsen av folket från Daesh (IS) terror.

Det irakiska flygvapnet har tidigare släppt miljontals flygblad över västra Mosul för att varna de 650 000 civila om att en markoffensiv är nära förestående

I flygbladen uppmanas befolkningen att göra sig redo för att välkomna de irakiska trupper som snart kommer för att befria området, och medlemmar i IS uppmanas att "lägga ned sina vapen och ge upp".

Västra Mosul är något mindre till ytan än de östra delarna, men mer tätbefolkad.