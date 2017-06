Tvåårig pojke försvunnen i skogen i Dalarna

En tvåårig pojke har försvunnit i skogen söder om Mora.

Han ska ha försvunnit vid en utflykt och polisen larmades vid 20-tiden. En stor sökinsats är inledd.

– Det är bråttom att hitta pojken, säger polisens vakthavande befäl Jens auf der Heide till Dala-Demokraten.

Tvååringens pappa ringde polisen vid 22-tiden på torsdagskvällen. Då ska han redan ha varit ute och letat sedan mellan klockan 20 och 20.30.

Far och son ska ha varit ute på utflykt i Vinässkogen, söder om Mora. Dala-Demokraten var först att rapportera om försvinnandet.

– Han var försvunnen i ett skogsparti helt enkelt. Han var ute på picknick med sin pappa och sedan är han borta, säger polisens vakthavande befäl Jens auf der Heide till Aftonbladet.

– Just nu jobbar vi på att han har sprungit iväg själv. Vi får se om det kommer fram andra omständigheter, om man skulle misstänka att det har skett något annat.

Helikopter inkallad

En stor sökinsats leds just nu av räddningstjänsten och militära resurser kan komma att kallas in på fredagsmorgonen. En helikopter är just nu på väg till Mora från Stockholm och polisen ska söka med hundar under natten.

Av den anledningen ber de allmänheten att hålla sig borta från skogen och sökområdet.

– Anhöriga har varit med och letat, men vi vill helst inte ha dit en massa frivilliga. Obehöriga i skogen kan ge fel utfall för hundarna.

► Texten uppdateras.