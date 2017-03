Tolv personer döda i trafikolycka i USA

Tolv personer dog och tre skadades i en frontalkrock mellan en minibuss och en pickup i Texas, USA.

De 14 personerna i minibussen var på väg hem från ett bibelläger.

Båda bilarna demolerades i frontakrocken, som inträffade på en motorväg i sydvästra Texas vid lunchtid på onsdagen.

Ombord på minibussen fanns 14 äldre församlingsmedlemmar. De var på väg hem till New Braunfels från ett kyrkoläger i Leakey. I pickupen färdades en person.

Tolv personer dödades i den våldsamma krocken, uppger AP. Tre personer skadades.

Kyrkan – First Baptist Church of New Braunfels – skriver i ett meddelande på sin hemsida att församlingsmedlemmarna varit iväg på ett tre dagars bibelläger.