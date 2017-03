Transutredningar bland unga har ökat med 100 procent

FAKTA

STOCKHOLM: På Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är ökningen av unga som söker vård 100-procentig. Under de första tre kvartalen av 2016 kom 250 unga till mottagningen. 2015 var det 100 personer som sökte vård jämfört med 60 personer 2014 och 30 personer 2013.

– Varje år kommer det totalt 30-40 procent fler remisser till Stockholm när det gäller personer i alla åldrar. År 2016 tog Stockholmsområdet emot 320 remisser jämfört med 250 året innan och 197 år 2014. I hela landet ökar ansökningarna till Rättsliga rådet, som är den myndighet som fastställer ändrad könstillhörighet efter gjord könsutredning.

UPPSALA: På Affektiv mottagning 3 i Uppsala ser avdelningschefen Mikael Bramfors en kraftig ökning år för år. År 2010 hade de ungefär 20 nya remisser årligen, men under de första tre kvartalen av 2016 låg siffran på 130 personer. En dryg femtedel av remisserna, 28 stycken, var från unga mellan 15-18 år.

GÖTEBORG: Under 2016 tog tog Lundströmmottagningen i Alingsås emot totalt 229 remisser, varav 26 var yngre än 16 år och 49 i åldern 16-18 år. Totalt är cirka 67 procent av de sökande under 25 år. Sedan hösten 2016 tar de emot personer i alla åldrar, men innan låg åldersgränsen på 16 år. 2015 tog mottagningen emot totalt 160 remisser jämfört med 101 år 2014 och 92 år 2013. Före 2013 låg antalet nya patienter på runt 60 per år.