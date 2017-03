Trump backar inte från avlyssningsanklagelser

WASHINGTON. FBI har ingen information som stärker Trumps anklagelser om att Obama avlyssnat hans telefon. Det meddelade FBI-chefen James Comey under dagens offentliga utfrågning.

Men Donald Trump är ännu inte redo att be om ursäkt och backa från sina anklagelser.

– Nej, det här är bara en av flera utfrågningar som kommer att äga rum, säger hans presstalesperson Sean Spicer.

Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

Under dagens offentliga utfrågning med FBI-chefen James Comey och chefen för Nationella säkerhetsmyndigheten, NSA, Mike Rogers har det inte framkommit något som stärker Donald Trumps anklagelser om att Barack Obama skulle ha avlyssnat Trumps telefoner i Trump Tower i New York under förra årets valrörelse.

– Beträffande presidentens tweets om påstådd avlyssning riktad mot honom från den tidigare regeringen har jag ingen information som stödjer tweetsen. Och vi har gjort en noggrann undersökning inom FBI. Justitiedepartementet har bett mig att försäkra er om att svaret är detsamma för justitiedepartementet, säger James Comey.

”Ytterst löjliga”

Även anklagelserna om att avlyssningen skulle ha gjorts av brittisk underrättelsetjänst avfärdades. NSA-chefen Mike Rogers sa att han höll med om britternas uttalanden om att anklagelserna är ”nonsens” och ”ytterst löjliga”.

Trots Mike Comeys och Mike Rogers vittnesmål är Donald Trump inte redo att dra tillbaka sina anklagelser och be om ursäkt till sin företrädare Barack Obama.

– Nej. Vi har börjat med en utfrågning, den pågår fortfarande. Och som ordförande Nunes (Devin Nunes, ordförande i representanthusets underrättelseutskott) nämnde är det här en av flera utfrågningar som kommer att äga rum, säger Trumps presstalesperson Sean Spicer under en pressträff i Vita huset på måndagseftermiddagen lokal tid.