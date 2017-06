USA sköt ner syriskt stridsflyg

Den USA-ledda koalitionen har skjutit ner ett syriskt stridsflygplan som bombade soldater från en USA-allierad rebellgrupp.

Det uppger amerikansk militär i ett pressmeddelande.

Enligt Syriens armé var planet på uppdrag mot terrorgruppen IS.













Samhället Ja’din, som kontrolleras av den USA -allierade rebellgruppen SDF, attackerades av proregimska styrkor vid 16.30-tiden på söndagseftermiddagen lokal tid, skriver den USA-ledda militärkoalitionens högkvarter i Irak i pressmeddelandet. Flera soldater skadades och SDF-trupperna tvingades lämna samhället som ligger söder om staden Tabqa i norra Syrien .

Stridsflyg från militärkoalitionen lyckades tillfälligt stoppa anfallet mot SDF, men klockan 18.43 lokal tid (17.43 svensk tid) ska ett av regimens stridsflyg av typen SU-22 ha släppt bomber i närheten av SDF-trupper söder om Tabqa. Därefter ska planet omedelbart ha skjutits ner av F-18-stridsflyg från den USA-ledda koalitionen.

”Koalitionens mål är att besegra IS i Irak och Syrien. Koalitionen söker inte strider med den syriska regimen, Ryssland eller proregimska styrkor som samarbetar med dem, men kommer inte tveka att försvara koalitionen eller dess allierade styrkor från några som helst hot”, står det i pressmeddelandet.

Syrien: Var på uppdrag mot IS

Innan USA bekräftade nedskjutningen hade den syriska armén redan hunnit anklaga den USA-ledda koalitionen för att ha skjutit ner ett syriskt stridsflygplan. Enligt uttalandet saknas piloten från planet, som enligt armén ska ha befunnit sig på stridsuppdrag mot IS.

"Det här kommer när den syriska armén och dess allierade gör klara framsteg i att bekämpa terrorgruppen Daesh (IS)", säger armén i det syriska uttalandet.

Iran sköt raketer mot ”terrorbaser”

Under kvällen har det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet, som bevakar kriget från Storbritannien, rapporterat att strider mellan syriska styrkor och USA-stödda styrkor pågår i två byar fyra mil söder om Raqqa i norra Syrien.

Dessutom har Revolutionsgardet i Iran meddelat att man under söndagen avfyrat raketer mot "terrorbaser i Syrien". Raketerna var en hämnd för de dödliga terrorattackerna i Teheran den 7 juni och ska ha avfyrats mot den östra provinsen Deir Ezzor, skriver Revolutionsgardet på sin hemsida enligt AFP. Terrorgruppen IS, som säger sig ligga bakom attackerna i Teheran, har på senare tid flyttat trupper till Deir Ezzor från Raqqa, som den USA-stödda SDF-milisen just nu försöker befria från IS.

