Amerikanska diplomater på Kuba sjuka efter mystiska ljudvågsattacker

Minst 26 amerikanska och kanadensiska diplomater på Kuba har utsatts för mystiska ljudvågsattacker.

Flera diplomater har blivit så sjuka att de har vårdats på sjukhus och tvingats lämna sina uppdrag.

Några har fått bestående hörselskador, andra har drabbats av yrsel, minnesförlust – och kan inte längre minnas vissa speciella ord.









1 av 3 | Foto: Desmond Boylan/AP Den senaste attacken skedde på ett hotellrum på det populära hotellet Capri i Havanna.

Det låter som en skräckroman av Stephen King eller en sciencefiction-film från 1950-talet och kalla kriget.

Men det är på riktigt - och det är ett mysterium.

Ingen, varken FBI , kanadensisk polis, Donald Trump eller amerikanska och kubanska myndigheter, har hittills kunnat förklara vad de drabbade diplomaterna och deras familjer har utsatts för.

Hjärnskador och näsblod

Tidigare i år fick universitetet i Miami ett oroväckande samtal från Vita Huset och den nyblivne president Trumps stab:

Flera amerikanska diplomater i Kubas huvudstad Havanna hade mystiskt insjuknat, med svår huvudvärk, yrsel och nedsatt hörsel, i vissa fall med bestående skador.

Andra symptom var balanssvårigheter, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, illamående, näsblod, svullen hjärna och smärre hjärnskador.

Och det märkligaste av allt – de hade förlorat förmågan att minnas vissa speciella ord.

Vilka ord förtäljer inte historien, men Washington krävde svar - vad var det som pågick? skriver The New York Times .

CIA och FBI utreder

Minst sex personer har i år flugits från Kuba till universitets sjukhus i Miami, där specialister har försökt utröna vad det är de drabbats av.

CIA, FBI, kanadensisk polis och läkare från universitetet i Miami har flugit till Kuba.

De har undersökt både de drabbade och minutiöst genomsökt deras hem, hotell och lokaler – utan att finna någon förklaring.

Tvärtom – mysteriet har bara tätnat.

Allt ska ha börjat i oktober förra året, mitt under den pågående amerikanska presidentvalskampanjen.

Hittills ska totalt 21 amerikanska och minst fem – men inte fler än tio – kanadensiska diplomater ha utsatts för det mystiska fenomenet.

Inga brittiska, bara amerikanska – och kanadensiska diplomater.

Gnisslande oljud

Två av de amerikanska diplomaterna har avbrutit sina uppdrag och inte återvänt till Kuba, efter att ha drabbats av bestående nedsatt hörsel, enligt CNN .

Till skillnad från sina amerikanska kollegor ska samtliga kanadensare har klarat sig utan bestående men – det tycks som att ju längre tid den drabbade utsatts, desto svåarare problem efteråt.

Den senaste attacken skedde nu i augusti, i ett hotellrum, på någon av de översta våningarna i det nyrenoverade och populära turisthotellet Capri i Havanna.

Den amerikanska diplomaten låg i sin säng när han hörde ett skrällande och gnisslande oljud, skriver nyhetsbyrån AP.

När diplomaten steg upp ur sängen och flyttade sig en bit i rummet upphörde oljudet.

När han la sig ned igen kom det plågsamma gnisslandet tillbaka.

”Ingen rimlig förklaring”

– Det finns ingen rimlig förklaring. Det är bara mysterium efter mysterium efter mysterium, säger Fulton Amstrong, som jobbade för CIA i Havanna långt innan USA åter öppnade sin ambassad 2015, skriver The Guardian .

Vittnesmålen från de drabbade skiljer sig åt, men attackerna tycks oftast ha skett om natten.

De drabbade har berättat att de har känt vibrationer. De har hört höga signaler eller ett gnisslande ljud, som från en gräshoppa eller en cikada. Några har vakat med det ringande ljudet i öronen och sträckt sig efter väckarklockan – bara för att upptäcka att ljudet försvunnit när de lämnat sängen.

Experterna förbluffade

Enligt amerikanska myndigheter har diplomaterna har utsatts för någon form av ljudvågsattacker - men hur det har gått till och vem som ska ha utfört attackerna kan ingen svara på.

Inte heller hur ljudvågorna kan orsaka de hälsoproblem diplomaterna drabbats av.

FBI och CIA kliar sig i huvudet, liksom forskare och ljudexperter, som mest är de förbluffade och ställer sig frågande till vad det kan handla om.

En teori är att det kan vara någon avlyssningsutrustning som spårat ur, en annan att det kan vara målinriktade ljudstrålar - men den apparatur som krävs är för stor för att kunna gömmas undan.

”Mycket bekymrade”

– Vi är mycket bekymrade över vad som har hänt och vad som har drabbat vår amerikanska personal som tjänstgör vid vår ambassad i Kuba, säger Heather Nauert, talesperson vid det amerikanska utrikesdepartementet i ett uttalande.

– Som vi har sagt tidigare, en undersökning om incidenterna pågår, vi reviderar våra bedömningar när vi får ny information.

Det handlar förstås inte bara om hur – utan också om vem.

Vem är det som ligger bakom de mystiska attackerna?

Kuba?

En franktion av den kubanska säkerhetstjänsten?

Eller - en tredje part, som Ryssland?

Och i så fall – med med eller utan Kubas vetskap?

Trakasserats tidigare

I början riktades misstankarna förstås mot Kuba.

Det finns många historier om hur kubanska myndigheter trakasserat amerikanska diplomater stationerade i landet, framför allt under kalla kriget.

– De kunde komma in i ditt hem och plocka bort bilderna på barnen på din dator, eller flytta på alla böcker i din bokhylla, bara för att visa att du inte hade något privatliv, säger James Carson, som arbetade för USA i Havanna för tio år sedan, till The New York Times.

– Men de gjorde aldrig någon psykiskt illa.

Han tycker i stället att det verkar som ett vetenskapligt experiment.

Bedyrar sin oskuld

I maj utvisades två kubanska diplometer från USA - som svar på de mystiska attackerna i Havanna.

Nu tycks dock USA ha svängt och mycket pekar dock på att det inte är Kuba, utan snarare någon annan, som ligger bakom attackerna.

När allt började förra hösten hette USA:s president fortfarande Barack Obama - och det var han som signerade avtalet som normaliserade relationen med Kuba efter 60 år av fiendeskap.

Att även kanadensiska diplomater drabbats talar också emot att det skulle vara Kuba som ligger bakom – Kuba och Kanada har en god relation sedan årtionden.

Nu har USA uppmanat Kuba att finna de som ligger bakom attackerna.

Kuba, som har lovat att samarbeta, bedyrar sin oskuld:

”Kuba har aldrig, och kommer aldrig, tillåta att kubanskt territorium används för någon aktion riktad mot ackrediterade diplomater eller deras familjer, utan undantag.”