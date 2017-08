Vännen om Kim: ”Svårt att se att någon skulle överlistat henne”

Den försvunna journalisten Kim Wall beskrivs som både intelligent och rolig av vännen Malin Franzén, 29.

– Hon är fruktansvärt smart, både akademiskt och socialt, det är svårt som vän att se att någon skulle ha överlistat henne.

Foto: Privat Malin Franzén

Kim Wall har varit försvunnen sedan i torsdags kväll när hon följde med den danske uppfinnaren Peter Madsen i ubåten Nautilus. Den danske uppfinnaren sitter häktad misstänkt för vållande till annans död samtidigt som polisen söker efter Kim Wall i Öresund.

– Det är fruktansvärt, man förstår inte vad det är som hänt, jag tänker jättemycket på hennes familj och pojkvän och lider så otroligt mycket med dem, säger vännen Malin Franzén.

Hon kan inte se någon anledning till att vännen skulle hålla sig undan frivilligt utan hon är övertygad om att något har hänt.

– Det finns ingen anledning, som jag kan säga, att vilja hålla sig undan, tvärtom, och framförallt vill hon absolut inte göra så mot sin familj och sina vänner.

”Skriver om udda personer”

Malin Franzén kände inte till något om att Kim Wall ville göra ett reportage om Peter Madsen och ubåten. Men hon säger att det låter som ett typiskt jobb för vännen.

– Själva storyn känns som en typisk Kim-historia. Hon skriver mycket om udda personer och företeelser, sånt man inte hade hört talas om.

Malin Franzén har känt Kim Wall i drygt ett decennium. Vännerna har alltid träffats genom åren när Kim Wall har varit på besök i Skåne.

– Hon är fantastiskt rolig, en väldigt bra vän, hon är jätteomtänksam.































































































1 av 46 | Foto: Krister Hansson Sökandet efter svenska journalisten Kim Wall fortsätter.

”Hade mycket på gång”

Kim Wall arbetar för flera internationella tidningar. Hon är vanligtvis baserad i Peking och New York, men under sommaren har hon varit i Köpenhamn och Malmö. Så sent som för två veckor sedan träffade Malin Franzén sin vän.

– Vi var hemma hos oss, hon sov över, vi käkade och snackade. Hon såg otroligt mycket fram emot hösten och att flytta tillbaka till Kina, hon hade mycket på gång.

– Man kan ta en titt på hennes cv och förstå att det liksom inte är någon vanlig människa. Har något hänt henne och hon inte lever längre är det en förlust för världen.

Hoppas att polisens letande lyckas

Malin Franzén hoppas att polisens letande ska ge resultat.

– Jag spekulerar liksom inte i vad som hänt utan det är bara en önskan att hon återfinns och jag hoppas såklart att hon lever. Skulle hon inte göra det hoppas jag åtminstone att man hittar henne och jag hoppas verkligen att polisen letar tills de hittar henne, inte konstaterar att Öresund är stort och Kim är liten.

– Det hade varit så fantastiskt om vi får tillbaka henne, säger Malin Franzén.