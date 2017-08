”Det har kommit fram saker i förhören som inte bör offentliggöras”

Ubåtsägaren Peter Madsen misstänks ha orsakat svenska Kim Walls död.

Madsens egen förklaring gjorde att domaren valde att mildra brottsrubriceringen – och sköta häktningsförhandlingen bakom stängda dörrar.

– Det har kommit fram saker i förhören med Peter Madsen som inte bör offentliggöras, säger domaren Kari Sørensen under förhandlingen.

En teknisk undersökning av ubåten kommer göras natten mot söndag när vattnet tömts ur den.





























1 av 13 | Foto: Andreas Bardell

Följ direktrapporteringen från häktningsförhandlingen

Huvudförhandlingen för ubåtsägaren Peter Madsen, 46, som misstänkt för att ha dödat svenska Kim Wall, 30, skedde efter viss försening klockan 15.30 på lördagseftermiddagen i Köpenhamns tingsrätt.

Åklagaren läste då upp anklagelserna mot honom:

– Peter Madsen misstänks för att efter klockan 19 på en okänd plats och på ett okänt sätt att ha dödat Kim Wall.

Peter Madsen nekar till brott. Nyhetsbyrån Ritzau var under dagen i kontakt med uppfinnarens advokat, som uppger att han ”ser fram emot att lämna sin förklaring” i rätten.

Vid 15.40 stod det klart att Madsen inte skulle få förklara sig inför den samlade presskåren – häktningsdomaren beslutade om stängda dörrar – media fick inte närvara i rättssalen. Beslutet togs av respekt för anhöriga och för att inte försvåra polisutredningen.

Slängde en kyss till en åhörare

Aftonbladets Susanna Nygren befann sig på plats i rättssalen.

– Han uppträdde lugnt och sansat och bar en blålila t-shirt, säger hon och fortsätter:

– När åhörarna släpptes in gjorde Peter Madsen en slängkyss mot en av åhörarna. Hon svarade med att forma händerna till ett hjärta.

Strax innan klockan 17 står det klart att Peter Madsen häktas misstänkt för ”uagdsamt mandrap” vilket på svenska närmast motsvaras av brottsrubriceringen vållande till annans död, skriver TT.

Rätten säger att han inte gjort något med uppsåt utan att det har skett av oaktsamhet.

– Min klient förnekar det han anklagats för, säger Peter Madsens advokat.

Domaren Kari Sørensen valde att hålla häktes förhandlingen bakom stängda dörrar på grund av information som framkommit i förhör med Madsen.

– Det har kommit fram saker i förhören med Peter Madsen som inte bör offentliggöras, därför beviljas åklagarens begäran om stängda dörrar, säger domare Kari Sørensen under förhandlingen.

Det är också på grund av saker han själv sagt som brottsrubriceringen ändras från mord alternativt dråp, till ”uagdsamt mandrap”, motsvarande vållande till annans död på svenska. Han häktas nu i 24 dagar.

Vännen: Gott tecken att han ville ha pressen där

– Till skillnad från hur det går till i Sverige fick media på plats yttra sig om beslutet att förhandlingen beslutas ske bakom stängda dörrar, säger Aftonbladets Susanna Nygren.

Motiveringen från danska journalister var att misstanken mot Madsen är så pass allvarlig och det mediala intresset så stort – men domaren biföll inte reportrarnas önskan.

– Hon frågade också Peter Madsen om hans egen inställning till stängda dörrar. Han ville gärna ha media kvar för att höra hans förklaring, säger Susanna Nygren.

Christoffer Meyer, vän och kollega till Peter Madsen som Aftonbladet talat med, tänker mycket på kvinnans familj.

– Det är fruktansvärt att vi har en kvinna som man inte lyckas hitta. Det går inte att föreställa sig hur det känns för dem, säger han.

Att Madsen inte hade något emot att pressen skulle lyssna på hans redogörelse i tingsrätten tolkar han som att Madsen inte har något att dölja.

– Jag tycker det är en positiv signal att han ville berätta sin del i det som hade hänt. Det tar jag som som ett gott tecken.

Det här sker med ubåten

Strax innan klockan 16 på lördagen nådde ubåten Nautilus upp till ytan efter många timmmars bärgningarbete i Kögebukten söder om Köpenhamn. Aftonbladets Per Arnsäter fanns på plats för att följa bärgningen. Dykare som skickades ner under fredagen har inte lyckats ta sig in i farkosten.

Under kvällen fortsatte transporten av ubåten in till Köpenhamn där den ska undersökas av kriminaltekniker. Enligt danska Ekstra Bladet misstänker polisen att Peter Madsen sänkt ubåten med flit för att dölja spår.

Ubådsejer varetægtsfængslet 24 dage https://t.co/7YcIzaiWoH https://t.co/sSpniFE6ft Ubådsejer varetægtsfængslet 24 dage https://t.co/7YcIzaiWoH https://t.co/sSpniFE6ft

Tömningen kommer ta timmar

I ett pressmeddelande på lördagkvällen berättar dansk polis hur de nu kommer gå vidare med ubåten. Efter den har tagits in till land kommer den tömmas på vatten allt eftersom på ett avspärrat område för att därefter lyftas upp på land. Tömningsarbetet beräknas ta flera timmar.

När det är tekniskt möjligt kommer en krimininalteknisk undersökning att göras av båten. Dansk polis skriver att det förväntas ske under natten mot söndag.

Hittills har det inte varit möjligt att se vad som finns inuti ubåten säger polisen. Samtidigt pågår sökandet efter svenskan Kim Wall som fortfarande är anmäld försvunnen. Polisen vill fortfarande ha kontakt med vittnen som kan ha sett något under hela den period som båten var i vattnet.

Sjönk på fredagsförmiddagen

Ubåten Nautilus lämnade kajen i Köpenhamn vid 19-tiden på torsdagen. Då fanns konstruktören Peter Madsen ombord tillsammans med den svenska journalisten KIm Wall som arbetade med ett reportage om uppfinnaren. Under natten anmälde Kim Walls pojkvän henne försvunnen då hon inte kommit tillbaka som planerat.

Det danska försvaret satte in flera fartyg och helikoptrar i sökandet efter ubåten. Vid 11 på fredagen påträffades den i Kögebukten. Ögonvittnen har uppgett att Madsen stod på fartyget och vinkade mot en räddningshelikopter. Sedan sjönk ubåten mycket hastigt och uppfinnaren tvingades hoppa i vattnet. Han plockades upp av en civil båt och kördes iland.

Till polisen har Peter Madsen sagt att han släppte av journalisten vid 22.30 på torsdagen nära en restaurang på ön Refshaleøen. Ingen av personerna som Aftonbladet varit i kontakt med i området säger sig dock ha sett någon ubåt där vid tillfället.













1 av 7

Fremstilling i Ubådssag ca. kl. 1400 i Dommervagten. Bjærgning af Ubåd igangsættes kl. 1000. Ingen kommentarer før efter fremstillingen. Fremstilling i Ubådssag ca. kl. 1400 i Dommervagten. Bjærgning af Ubåd igangsættes kl. 1000. Ingen kommentarer før efter fremstillingen.

LÄS OCKSÅ Misstänkta ubåtsmordet – det här har hänt

LÄS OCKSÅ Övervakningsfilm kan lösa gåtan med försvunna kvinnan

LÄS OCKSÅ Uppfinnare misstänks för mord efter ubåtshaveri