Hjälten Saeed brottade ner misstänkte terroristen

LONDON. Saeed Hasm såg mannen köra in i folkmassan – och brottade ner honom.

I en kvart höll han fast den bitande misstänkte terroristen innan polisen kom.

– Annars hade han dödat fler, säger hjälten till Aftonbladet.

































Saeed Hasm och hans vänner var på väg ut från det muslimska centret i Finsbury Park när de såg skåpbilen som stått parkerad på andra sidan vägen rivstarta – och köra mot en grupp människor.

– Jag tänkte att han kanske var sen till jobbet eller ville hinna före ett rödljus, men sedan svängde han plötsligt över till moskésidan, säger Saeed till Aftonbladet.

Skåpbilen körde rakt in i gruppen. En man som just svimmat och fått hjälp på fötter av några andra från det muslimska centret ska ha hamnat under fordonet och dött på plats. Tio andra skadades. Då ingrep Saeed Hasm och den lokala imamen Mohammed Mahmoud.

Höll fast honom i 15 minuter

– Jag och två vänner sprang efter honom, men han började slåss med oss. Han bet mig i handen och spottade på oss, berättar Saeed.

Han visar upp sin sönderrivna tröja och handen med bitmärkena. Han kan inte röra sin högra tumme och kommer att söka vård under dagen. Saeed tror att han höll kvar 48-åringen i 15 minuter innan polisen kom. Det var en kvart av våld, spott – och svordomar.

Vittnen berättar om hur mannen bland annat ska ha skrikit "jag ska döda alla muslimer". Alla drabbade i attacken var muslimer. Saeed vill inte säga vad mannen sa, men bekräftar att det handlade om religion.

”Jag reagerade instinktivt”

– Ska jag vara ärlig så var jag rädd, men jag reagerade instinktivt för att rädda de andra människorna, säger Saeed.

– Han var väldigt stark, vi var fem som höll honom nere.

Saeed, som jobbar på Qatars ambassad i London , känner en av de skadade. Han är säker på att antalet döda hade kunnat bli fler om de inte ingripit.

– Han skulle ha dödat fler. Det stod en gammal kvinna på andra sidan vägen, säger Saeed.

– Han försökte köra vidare men som en hjälp från gud så stannade bilen helt plötsligt.

Besviken på polisen

Hjälten från norra London räddade inte bara sina vänner från det muslimska centret – utan såg även till att skydda mannen från att attackeras av förbannade Londonbor på gatan.

– Många av männen här ute var arga och krossade flaskor, men vi sa till dem att "gör det inte, lämna detta åt polisen", säger han.

– Detta ska alltid handla om vad han gjort mot oss, aldrig om någonting som vi gjort mot honom.

Många som trängs vid avspärrningarna i Finsbury Park är frustrerade över hur dådet hanterats av Londonpolisen. Saeed menar att det givits en lägre prioritet eftersom det inträffade i en fattigare del av staden än vid Londons andra terroristattentat i vår, i Westminster och London Bridge.

– Polisen bara frågade honom om han var full, men jag kunde känna på hans lukt att han inte var det. De var alldeles för mjuka i sitt agerade, säger han.

– Hade det skett i centrum så hade vi haft helikoptrar i luften och beväpnade poliser, säger han.

Saeed tror att attacken kan ha varit en hämnd på Storbritanniens muslimer efter de tre terrordåd i terrorsekten IS namn som drabbat landet de senaste månaderna.

Aftonbladets Peter Wixtröm och Petter J Larsson på plats i London.

