Hörde passagerarnas samtal – avslöjade barnprostitution

Uber-föraren Keith Avila i USA råkade höra vad passagerarna samtalade om i baksätet på hans bil – och lyckades på så vis avslöja barnprostitution.

Nu har en saknad 16-åring återförenats med sin familj, skriver New York Daily News.





Två äldre kvinnor med en yngre tjej i sällskap beställde skjuts från Elk Grove, Kalifornien , och hoppade in i baksätet på Uber -föraren Keith Avilas bil. Under bilresan började de två äldre kvinnorna ge tonårsflickan instruktioner på hur hon skulle agera när hon kom fram till Holiday Inn-hotellet, som var resans mål. Det fick Avila att börja ana att de äldre kvinnorna inte var flickans vänner, skriver New York Daily News.

”Uppenbart minderårig”

Enligt Avila ska kvinnorna ha sagt åt flickan att hon skulle krama mannen hon skulle möta och se till att han inte hade några vapen. Dessutom skulle hon se till att få ” donationen ” innan hon gjorde någonting med honom.

– De började prata och allt de sa fick mig att inse att de höll på med barnprostitution, säger Avila till ABC13.

Han säger att det var uppenbart att den unga flickan var minderårig.

– Jag såg henne i ögonen, hon hade ett oskuldsfullt ansikte, och verkade väldigt rädd och osäker, säger han.

Två kvinnor och en man greps

När de anlände till hotellet och kvinnorna hoppat ur bilen larmade Keith Avila polisen, som snart var på plats, De två äldre kvinnorna greps, liksom mannen som den unga flickan skulle träffa.

– När det handlar om trafficking med barn, så tar polisen det på allvar, säger han.

Så fort kvinnorna var gripna sände Keith live på Facebook och berättade vad han precis hade varit med om. I dag har videon setts över 250 000 gånger och polisen hyllar Keith Avilas ingripande och har berättat för honom att flickan, som var anmäld försvunnen, bara var 16 år och nu har fått återförenas med sin familj.