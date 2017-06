Fortsatta problem i tågtrafiken

Tågproblemen fortsätter under midsommarafton med följdförseningar.

SJ hade under morgonen inga klara besked att ge oroliga resenärer.

– Vilka sträckor det gäller och i vilken utsträckning kan jag i nuläget inte svara på, säger Carina Axelsson vid SJ:s pressjour.







En kabelbrand i Stockholm strandade tusentals tågresenärer under torsdagen när tåg söderut stoppades.

Störningar i trafiken väntas även under midsommarafton även om situationen är klart ljusare än i går, uppger SJ .

– Vi har följdförseningar. Vissa kommer gå på tid och andra kommer gå sent. Vilka sträckor det gäller och i vilken utsträckning kan jag i nuläget inte svara på. Men till största del kommer många tåg gå som de ska i dag, säger Carina Axelsson vid SJ:s pressjour.

Fler tåg kan ställas in

Under morgonen ställdes flera tåg in. Om ytterligare inställda tåg är att vänta gick det under fredagsmorgonen inte att få ett rakt besked om.

– Det kan absolut förekomma. Vi jobbar på att lösa alla våra avgångar, säger Carina Axelsson.

Vid 21.30 på torsdagen kunde spåren öppnas för trafik. Men på grund av tågkaoset i går hamnade både personal och tåg på fel platser inför fredagens arbetsstart. Därför hade SJ också svårt att berätta exakt hur dagens trafik kommer att se ut.

– Mycket beror på var vi har fordon och personal i dag. Många jobbade väldigt långa pass i går och behöver därför få vila, säger Carina Axelsson.

Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via SJ:s hemsida och app. Berörda kunder kommer även att få sms med information under dagen, uppger tågbolaget.