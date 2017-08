Journalisten Kim Wall är försvunnen efter ubåtshaveriet

Svenska journalisten Kim Wall, 30, saknas efter att den hemmabyggda ubåten sjönk i Öresund i går.

Uppfinnaren Peter Madsen, 46, misstänks för mord. Han nekar till brott – och säger sig vara angelägen om att förklara vad som hänt.

”Det är med stor bestörtning vi tagit emot beskedet att Kim saknas. Vi tror och hoppas innerligt att hon ska återfinnas välbehållen”, skriver familjen i ett uttalande till Aftonbladet.















1 av 6 | Foto: Tom Wall Svenska journalisten Kim Wall, 30.

Vid 19-tiden på torsdagskvällen lämnade ubåten Nautilus hamnen i Köpenhamn. Ombord fanns farkostens konstruktör Peter Madsen och den svenska frilansjournalisten Kim Wall, 30, som arbetade med ett reportage om uppfinnaren.

När de inte kommit tillbaka som planerat anmälde Kim Walls pojkvän henne försvunnen.

Arbetar internationellt

På fredagsförmiddagen sjönk ubåten i Kögebukten i Öresund. Uppfinnaren räddades ur vattnet, men Kim Wall är fortfarande spårlöst försvunnen.

I ett uttalande till Aftonbladet skriver hennes familj:

”Det är med stor bestörtning vi tagit emot beskedet att Kim saknas efter ett reportageuppdrag i Danmark. Vi tror och hoppas innerligt att hon ska återfinnas välbehållen.”

Kim Wall är född i Trelleborg men har sedan flera år levt och verkat på olika platser i världen. 30-åringen har studerat vid Sorbonne i Paris, London School of Economics och vid Columbia University i New York, där hon avlade sin masterexamen i journalistik 2013.

Wall är stationerad i New York och Peking. Hon arbetar bland annat för ansedda tidningar som New York Times, The Guardian, Time och Vice.

”Kim är starkt fokuserad, ambitiös och hängiven sitt arbete. Hon skriver ofta om sociala frågor, utrikespolitik, popkultur och jämställdhetsfrågor”, skriver familjen.

Aftonbladet har varit i kontakt med Kims pojkvän som var den som larmade om att hon inte hörts av.

– Mina tankar är hos familjen. I övrigt har jag inga kommentarer, jag vet inte ens vad jag ska säga till mig själv, säger han.

Vänner sprider efterlysning

Ett stort antal vänner har spridit bilder på Kim Wall på sociala medier, i hopp om att nå fram till personer som kan ha upplysningar om var hon befinner sig.

”Har någon sett Kim Wall? Hon försvann på torsdagskvällen efter att ha varit ombord på ubåten som sjönk. Kontakta polisen och dela det här meddelandet”, skriver en person.

Även dansk polis har gått ut med en uppmaning till vittnen att höra av sig.

– Vi vill gärna komma i kontakt med personer som antingen såg ubåten med de två personerna ombord lämna hamnen i Köpenhamn eller som observerat ubåten och besättningen nära spetsen av Refshaleøen vid 22.30 på torsdagskvällen. Därutöver vill vi gärna prata med eventuella vittnen som kan ha sett den svenska kvinnan efter klockan 22.30, säger Jens Møller Jensen, viceinspektör vid Köpenhamnspolisen, i ett pressmeddelande.

Har du information om fallet, ring polisen i Danmark på +45 3314 8888.

LÄS OCKSÅ Havererade ubåten bärgas i Öresund

LÄS OCKSÅ Övervakningsfilm kan lösa gåtan med försvunna kvinnan

LÄS OCKSÅ Hemmabyggda ubåten sjönk i Öresund