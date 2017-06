Över 60 döda i stor skogsbrand

62 människor har omkommit och 59 är skadade i skogsbranden i centrala Portugal, enligt AP .

Branden är fortfarande inte under kontroll och under natten har ytterligare 60 bränder startat i landet. Spanien och Frankrike har skickat flygplan för att hjälpa till i släckningsarbetet, skriver The New York Times.

Svenska ambassaden följer utvecklingen.

– Vi har inga uppgifter just nu om att det finns några svenskar som är drabbade, säger Victoria Bell på UD:s presstjänst.



















Tidigare meddelade inrikesminister Jorge Gomes att de flesta av dem som omkommit brändes till döds i sina bilar när de fångades i lågorna på vägen mellan Figueiró dos Vinhos och Castanheira de Pera.

– Dessvärre ser det här ut att vara den största tragedi vi har sett på senare år i fråga om skogsbränder, säger en påtagligt skakad premiärminister Antonio Costa till AFP, och meddelar att landssorg kommer utlysas inom kort.

Flera byar har drabbats och flera bostäder har förstörts. Det är fortfarande oklart hur omfattande de materiella skadorna är.

1700 brandmän arbetar på plats

Branden bröt ut vid 15-tiden på lördagen och flera hundra brandmän i 160 fordon skickades till området. Men lågorna spred sig snabbt och i alla riktningar, enligt Gomes.

På söndagen rapporterar TT att 1700 brandmän arbetar med att släcka bränderna och Spanien har lånat ut två flygplan för att vattenbomba bränderna.

Branden, som fortfarande inte är under kontroll, är en av de dödligaste skogsbränderna i Portugal på årtionden. Runt 14.20 på söndagen rapporterar nyhetsbyrån AP att är 62 personer bekräftat omkomna och 59 personer skadade.

Spanien och Frankrike har under söndagen skickat flera flygplan för att hjälpa till i släckningsarbetet, skriver The New York Times .

40 grader varmt

En värmebölja har dragit in över landet med temperaturer över 40 grader i flera regioner i Portugal. Vad som startat branden är oklart men åska kan vara en möjlig orsak.

Enligt UD finns det inga svenskar som drabbats i branden.

– Ambassaden följer utvecklingen men vi har inga uppgifter just nu om att det finns några svenskar som är drabbade, säger Victoria Bell på UD:s presstjänst.

UD har inte ändrat reserekommendationerna till Portugal.

Helena från Sverige: ”Vi såg hur hela berget brann”

Helena Rosell bor i byn Alvaiázere, ungefär tre mil från branden, sedan 1,5 år tillbaka. Hemmet ligger på en bergstopp och tack vare dalgångarna kunde hon tydligt se branden under natten.

– På natten och kvällen såg man det så otroligt tydligt. Då såg man hur hela berget brann. Hela himlen var orange och hela vår bassäng och husfasad blev fulla av sot, berättar hon.

Först trodde hon att det brann alldeles i närheten, eftersom den tjocka röken och sotflagorna färdades snabbt med vinden. Sedan insåg hon att det egentligen brann längre bort.

– Vi brukar ofta åka och bada i en flod som ligger precis där, men vi känner ingen som bor där. Röken sprider sig så det var som en vägg av rök trots att vi fortfarande var en bit därifrån, säger hon.

På söndagsförmiddagen kan Helena fortfarande se röken över trädtopparna.

– Jag ser inga lågor härifrån just nu. Det ser bara ut som att det är rökigt, tjockt liksom. Men det syns att det brinner fortfarande. Nyss blossade det upp värsta rökmolnet igen, lite vid sidan av. Det är otäckt, säger Helena Rosell och tillägger:

– Vi följer det med respekt på avstånd. Det är så otäckt när det brinner och man känner brandröken i luften och det kommer eldslågor farande.