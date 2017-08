Strul att logga in på Nordea efter teknisk fel

Under fredagsförmiddagen gick det inte att logga in på Nordeas internetbank på grund av ett tekniskt fel.

– Det stämmer att våra kunder inte kan logga in just nu, säger presspersonen Petter Brunnberg vid 12-tiden.

Runt 13-tiden var felet åtgärdat.

Under fredagsförmiddagen var det problem för Nordeas kunder att logga in på sin internetbank. Problemet gällde både via dator och i mobilen.

– Det stämmer att vi har tekniska problem och att kunderna inte kan logga in. Vi undersöker vad det beror på och hoppas att detta ska vara åtgärdat så fort som möjligt, säger presspersonen Petter Brunnberg vid 12-tiden på fredagen.

Enligt honom ska problemet ha upptäckts under förmiddagen.

Enligt flera läsare som hört av sig till Aftonbladet ska det även vara problem med att ta ut pengar ur Nordeas bankomater men detta är inget som Petter Brunnberg kände till vid lunchtid på fredagen.

Vid 13-tiden meddelade Nordea att problemet var löst.