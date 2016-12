23-åring misstänks för lastbilsattacken



















1 / 10

Mannen som gripits misstänkt för lastbilsattacken i Berlin är en 23-åring från Pakistan, enligt tyska medier.

Polisen grep mannen tack vare ett vittne som följde efter honom och avslöjade hans flyktväg, skriver Die Welt.

Die Welt uppger att den misstänkte heter Naved B.

Han ska enligt den tyska tv-kanalen NTV neka till inblandning i dådet.

Minst 12 människor dog och 48 skadades i lastbilsattacken mot julmarknaden vid Breitscheidplatz i Berlin på måndagskvällen.

Föraren ska ha flytt från platsen. Under kvällen grep polisen en man som misstänks ha varit den som körde lastbilen.

Polisen i Berlin uppgav under tisdagsmorgonen att de tror att lastbilen kördes medvetet in i folkmassan och kallar händelsen för en ”förmodad terrorattack”.

Uppgifter: Den gripne född 1993

Die Welt pekar ut den gripne som ”Naved B” och uppger att han ska ha fötts i Pakistan 1993. Han ska ha varit känd av polis sedan tidigare men endast för mindre allvarliga brott, enligt tysk media.

Uppgifterna är inte officiellt bekräftade.

Det finns olika uppgifter om när mannen ska ha rest in i Tyskland . Radiokanalen RBB uppger att den misstänkte kom till den tyska staden Passau på nyårsafton 2015. Nyhetsbyrån DPA uppger i stället att mannen ska ha tagit sig in i landet i februari, skriver Die Welt.

Hjälteinsats ledde till gripande

Enligt Die Welt kunde mannen gripas tack vare ett vittne som ska ha följt efter honom sedan flykten från lastbilen.

Under jakten ska vittnet ha pratat i telefon med polisen och gett uppdateringar om var mannen tog vägen. Efter två kilometer hade den misstänkte och vittnet kommit fram till parken Tiergarten där den misstänkte lugnt kunde gripas, skriver Die Welt.

Polisen hyllar vittnets agerande.

– Tack vare vittnet kunde vi gripa den misstänkte. Hans civilkurage kan ge oss mod i dag, säger polisens presstalesperson Winfrid Wenzel.

Det framkom tidigare att det varit svårt att identifiera mannen då han ska ha använt sig av flera olika identiteter.

En av de 12 döda ska ha hittats i lastbilens hytt och tros ha suttit med under färden. Det är bekräftat att det rör sig om en polsk medborgare som kan ha varit lastbilens ursprungliga chaufför. Under en presskonferens bekräftade inrikesminister Thomas de Maizière att en av de döda i attacken hittades skjuten i passagerarsätet, skriver The Guardian.

Man hade inte hittat något vapen.

Insats vid flyktingläger

Tidigare på tisdagen stormade den tyska polisens insatsstyrka ett flyktingboende i den nedlagda flygplatsen Tempelhof. Enligt de första obekräftade uppgifterna i tysk media skulle det finnas en koppling mellan lägret och den gripne.

Tidningen The Guardian har pratat med Mohammed Jankhan, 23, som bor i lägret och uppger sig känna den gripne.

– Han var bara en normal kille, säger Jankhan enligt Guardians Berlinkorrespondent Philip Oltermann.

LÄS OCKSÅ:

► Detta har hänt: Julattacken i Berlin – vad vi vet just nu

Åkeriets ägare: Lastbilen kan ha kapats

Lastbilen är polskregistrerad och åkeriets ägare Ariel Zurawski uttalade sig under måndagskvällen i polsk tv. Han berättade då att chauffören saknades och hade varit onåbar efter klockan 16 på måndagen.

– Jag är orolig för att han blivit överfallen. Att lastbilen kapats och han blivit slagen eller dödad. Chauffören är min kusin som jobbat hos mig i 15 år. Det är inte vem som helst, sa han då.

SENASTE NYTT – FÖLJ VÅR LIVERAPPORTERING OM ATTACKEN: