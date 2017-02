Hantverkarna hittade pub under lucka

















Under ett renoveringsarbete av ett köpcentrum i England hittades en lucka till en pub som stängdes ned för flera år sedan, skriver The Sun.

Det var för cirka 24 år sedan, år 1993, som man stängde igen dörrarna till baren The Green Man i Loughborough i England. Men det var inte förrän under ett renoveringsarbete av köpcentrumet Carillon Court som puben upptäcktes under en lucka i golvet.

Ägarna till köpcentrumet sa dock att det skulle kosta för mycket att öppna upp den igen – och även entreprenörer har blivit avskräckta av kostnaden.

Trots tiden som gått, står både bar och bänkar kvar intakta. Och väggarna pryds av stora målningar som skildrar slott och riddare.

Foto: Bulls

Det finns även kvar en påse jordnötter från 1993 och mängder av tomma ölglas, skriver lokaltidningen Loughborough Echo , som var på plats i puben redan för två år sedan.

Den väl gömda före detta puben har väckt stor uppmärksamhet igen i dagarna när The Sun var på plats. Men trots intresset ser det inte ut som att det kommer att gå dricka öl där igen.