Ryska mediebolaget: Det är en provokation

Ryska tv-kanalen NTV slår nu tillbaka mot anklagelserna om att deras journalister ska ha erbjudit ungdomar pengar för att ställa till med bråk i Rinkeby i syfte att fånga det på film.

– Det är en tidningsanka och en provokation, skriver NTV:s presstjänst i ett mejl till Aftonbladet.

Foto: P-O SÄNNÅS

För ett par dagar sen rapporterade den danska radiokanalen Radio24syv att ryska journalister ska ha uppmanat ungdomar i Rinkeby att ställa till med bråk i utbyte mot pengar. De hänvisar till en kille, Mohammed, som vill vara anonym.

– Medan vi snackade med dem kom polisen fram till oss. Vi ville inte göra något av det där som de sa, men när polisen kom sa de ryska journalisterna att det var vi som hade sagt att vi kunde visa dem lite bråk för 400 kronor, säger Rinkebybon Mohammed till radiokanalen.

”Svenskar ser Donald Trump som en stor hjälte”

Det ryska tv-teamet befann sig i Stockholmsförorten i syfte att spela in ett reportage som senare sändes i rysk, nationell tv. Reportaget går under namnet ”Immigranter har förvandlat Stockholms förorter till extremt farliga zoner” och där figurerar bland andra SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson. Tittarna får höra att migrationen har ”gått alldeles för långt”. Polisen Peter Springare och den högerextrema organisationen ”Soldiers of Odin” framställs som hjältar i inslaget. Vidare rapporterar man att även den amerikanska presidenten Donald Trump ses som en stor hjälte av många svenskar.

”En provokation”

Polisen i Västerort säger att de har hört talas om händelsen med de ryska journalisterna.

– Men vi kan inte bekräfta att det faktiskt har hänt, säger Mats Eriksson, pressansvarig på Stockholmspolisen.

Aftonbladet har varit i kontakt med medarbetare från NTV som slår ifrån sig anklagelserna om att de skulle ha erbjudit ungdomar pengar.

– Vi ser på händelsen som en tidningsanka och en provokation. Under inspelningarna på kvällen den 22 februari i Rinkeby kom det fram ett gäng unga killar till reportrarna och började be om pengar. Reportern kallade då på polis varpå de unga killarna backade, skriver tv-kanalens presstjänst i ett mail.

De anklagar också svenska medier för att inte skriva sanningsenligt.

– Vi hoppas att våra kollegor i framtiden inte kommer att sprida oprövad och falsk information, avslutar NTV sitt mejl.