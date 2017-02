Slog till mot tv-pirater i koordinerad gryningsräd i Mora

I en koordinerad gryningsräd slog polisen till mot misstänkta tv-pirater i Mora.

En av de gripna fick en luva över huvudet och fördes bort av polisens nationella operativa avdelning – och nu väntas flera ingripanden.

– Förenklat sett handlar det om att flera personer i ett nätverk har delat på ett och samma betalkort, säger Jennie Kronlund, åklagare på internationella åklagarkammaren i Stockholm.





Vid 06.30-tiden på tisdagen verkställde tiotals poliser från Nationella operativa avdelningen, NOA, och lokal polis i Mora åklagarens anhållningsbeslut.

I gryningsräden knackade poliserna på dörren till piratligans huvudman i Mora - och placerade en huva över huvudet på honom innan han leddes till en polisbil och fördes bort.

Två sitter anhållna

Mannen är enligt uppgift till Aftonbladet i 60-årsåldern och inte tidigare dömd för brott.

Enligt handlingar från tingsrätten misstänks han för brott mot "lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning" under perioden juni 2012 till februari 2017.

Samtidigt greps en annan person i Mora under det koordinerade tillslaget - misstänkt för samma typ av brottslighet under samma period.

– Det är två personer som sitter anhållna misstänkta för brott mot avkodningslagen. Förhör pågår just nu och jag inväntar en föredragning från polisen som håller i förhören, säger kammaråklagare Jennie Kronlund i Stockholm strax efter klockan 16 på tisdagseftermiddagen.

Under morgonen har flera ingripanden också skett mot kunder, enligt Åklagarmyndigheten - och flera är att vänta.

Anmäldes av branschorganisation

Åklagare Jennie Kronlund uppger att ligan misstänks ha upprättat ett pirat-tv-nätverk i Mora där flera personer kunnat dela på ett och samma betal-tv-kort utan att betala för tjänsten till tv-bolagen. Enligt Aftonbladets uppgifter misstänks ligan ha tjänat miljoner på verksamheten - men nu riskerar de mycket höga skadestånd.

– Det är ett brott som kan leda till två års fängelse och det är också förknippat med höga skadestånd. Hur mycket beror på hur lång tid den här brottsligheten har pågått och hur pass många kunder som har ingått i nätverket. I andra utredningar har det varit fråga om skadestånd på miljonbelopp, säger Jennie Kronlund.

Utredningen kom till stånd efter att branschorganisationen Nordic Content Protection anmält ligan med säte i Mora. Bland organisationens medlemmar i Sverige finns bland andra Viasat, Canal digital, Com hem, C more och TV4.

– Vi har ingett en åtalsangivelse i det här ärendet, bekräftar Nordic Content Protections vd Anders Graf.

”Vansinniga pengar”

Han gläds över polisens insats i Dalarna.

– Den här verksamheten urholkar hela produkten för den legala branschen. Om det är folk som säljer tv för några hundra kronor i månaden, hur ska man då kunna ha vanliga kunder att betala för det? Det här är väldigt omfattande och finns i varje stad. Vi brukar prata om att det är cirka 250 000 människor som använder sig av de här illegala tjänsterna. Det är vansinniga pengar i omlopp, säger Anders Braf.

Aftonbladet har sökt de misstänktas försvarsadvokater som inte har återkommit.