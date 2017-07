Trump sparkar Scaramucci – efter bara elva dagar

President Trump har beslutat att avskeda kommunikationschefen Anthony Scaramucci – 11 dagar efter han tillträtt sin tjänst, rapporterar New York Times.

Nya stabschefen John Kelly sägs ligga bakom beslutet.







Tre källor med insyn i beslutet avslöjar för New York Times att Anthony Scaramucci får sparken från tjänsten som kommunikationschef. Enligt New York Times är det John Kelly , ny stabschef i Vita huset, som begärt att Scaramucci ska fråntas ansvaret för Vita husets kommunikation. Under ett personalmöte i presidentbyggnaden i Washington under måndagsmorgonen ska John Kelly, som svurits in av Trump samma dag, gjort klart att det är han som bestämmer, enligt New York Times källor.

– Anthony Scaramucci kommer att lämna sin tjänst som Vita husets kommunikationschef. Han kände att det var best att ge stabschefen John Kelly en ny start och möjligheten att bygga sitt eget lag. i önskar honom allt väl, säger Vita husets pressekreterare i ett uttalande enligt Politico.

Scaramucci förväntades meddela sina nya medarbetare på kommunikationsavdelningen under måndagen. En högt uppsatt medarbetare i Vita huset säger till Politico att det var uteslutet att Scaramucci skulle kunna arbeta med Kelly.

– Kelly håller redan på att förändra kulturen här, säger en annan Vita huset-medarbetare till Politico.

Det är ännu oklart vem som kommer att efterträda Scaramucci.

Kritiserade kollegor för reporter

Tiden som kommunikationschef blev därmed väldigt kort – men minnesvärd. Bara några dagar in på nya jobbet ringde han upp en reporter på tidningen New Yorker och delade ut några rejäla kängor till sina kollegor i Vita huset. Han sägs dessutom ligga bakom den tidigare stabschefen Reince Priebus avskedande.

Detta efter att Scaramucci kallat Priebus för ”en jävla paranoid schizofren” och anklagat honom för att läcka information till medierna.

Oklart om han helt lämnar Vita huset

Det är ännu inte klarlagt om Scaramucci kommer få en annan roll inom Vita huset eller om han helt och hållet kommer lämna president Trumps stab.

Scaramucci har på sin korta tid som kommunikationschef hunnit göra en hel del avtryck. Strax efter att han tillträtt raderade han gamla Twitterinlägg som tydligt stred mot sin nya arbetsgivare åsikter och politiska agenda, med följande tweet som kommentar till agerandet:

”Full öppenhet: Jag raderar gamla inlägg. Åsikter utvecklas och ska inte behöva vara ett störningsmoment. Jag står bakom presidentens agenda och det är det enda som betyder något”.

I fredags lämnade Vita husets pressekreterare Sean Spicer, som också fungerat som kommunikationschef under den senaste tiden, in sin avskedsansökan och uppgav att han var besviken över att Donald Trump utsett Scaramucci till kommunikationschef.

Trump: ”Inget kaos i vita huset!”

Bara timmar innan New York Times avslöjade avskedandet av Scaramucci försökte president Trump ta tillbaka iniativet och menar att presidentstaben har koll på situationen.

På Twitter bemötte Donald Trump sina kritiker:

”Högsta börsen NÅGONSIN, bästa ekonomiska siffrorna på flera år, arbetslösheten är lägre än på 17 år, lönerna ökar, gränsen är säker. Inget kaos i Vita huset!” skriver han.

