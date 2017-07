Efter Almedalen: Sopor från mingel dumpades i naturen

Flaskor, kartonger och annat restaurangavfall från ett större och mycket populärt rosémingel i Almedalen har dumpats i Hejdeby strax öster om Visby.

Lokalborna är rasande.

– Man blir bedrövad, förtvivlad och ledsen, säger Lars-Gunnar Håkansson, 71, som bor på orten.











Flera stora gallervagnar med hundratals vinflaskor, kartonger och sopsäckar har lämnats i skogen längs en skogsväg mellan Hejdeby och Bro på Gotland .

Soporna kommer från pr-byrån Primes rosémingel under politikerveckan i Almedalen. Ansvarig för mat och dryck – och sophantering – var cateringfirman Niklas and Friends.

”Mingel, snittar, grillmiddagar, fester, rosé serveras i ofantliga mängder”, skrev företaget på sin Facebook-sida inför roséfestligheterna.

Primes mingel lockar varje år hundratals politiker, näringslivstoppar och journalister.

”Det är förfärligt”

Lars-Gunnar Håkansson bor i Hejdeby. Han och hans fru brukar rasta hunden i området. När hans fru gick förbi där i söndags såg hon sopberget.

– Jag cyklade då dit och såg att det var jättemycket. Det var sex sådana här vagnar, massa sopsäckar, ett 30-tal kartonger med vinflaskor – antagligen flera hundra flaskor – och pizzakartonger, säger han.

Som boende i området är han upprörd – och han har polisanmält nedskräpningen.

– Det är förfärligt. Hur kan man göra så här? Man blir bedrövad, förtvivlad och ledsen.

Lars-Gunnar Håkansson har inte stött på den här sortens sopdumpning efter festande Almedalsbesökare tidigare.

– Den här mängden var helt otrolig, säger han.

”Det sämsta beslutet vi tagit”

Niklas Nordberg, delägare och krögare på Niklas and Friends, bekräftar i ett mejl till Aftonbladet att det bland annat är hans företags sopor som dumpats på platsen.

– Vi har som vanligt under den gångna veckan och under alla föregående år slängt våra sopor på återvinningsstationerna runt om Visby. Just dessa sopor skulle slängas i fredags av en utomstående part då tiden var knapp för oss då vi packade ihop kök med mera och skulle lämna ön, skriver han.

– Det visade sig vara det sämsta beslutet vi tagit och de var riktiga hycklare som ej går att nå längre. Vi blev totalt blåsta på hanteringen av dessa sopor.

Enligt Niklas Nordberg är företaget ”djupt bekymrade och mycket upprörda”. Soporna ska nu vara bortstädade.

– Vi ser djupt allvarligt på denna händelse och tar till alla medel för att ställa de ansvariga mot väggen, skriver han i mejlet.

Lämnade soporna till främlingar

För lokaltidningen Hela Gotland förklarar delägaren Emma Wili-Blomé lite mer om vad som hänt och att skräpet lämnades till främlingar.

– Vi åkte till återvinningsstationen varje dag med sopor, men när vi åkte dit på fredagen, vår sista dag i Almedalen, hade de stängt tidigt. Där stod några killar som vi förklarade läget för och då sa de att de kunde slänga soporna åt oss nästa dag. Vi lämnade över allt till dem och gav dem våra visitkort så vi skulle kunna betala dem när de skickat kvitto från återvinningen nästa dag, säger hon till tidningen och tillägger:

– Vi har blivit grundlurade av de här killarna.