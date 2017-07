Självskryt men inga ursäkter från Ekman

Ålder: 66 år

Bor: I Storvreta utanför Uppsala

Yrke: Författare och före detta evangelisk präst

Aktuell: Lämnade Livets ord för katolska kyrkan 2014, har sedan dess både fått boken ”Den stora upptäckten” utgiven och startat en podcast

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: +++++

Skvallervärde: +++

Känslostyrka : +

Humornivå: +

Åh-fan-faktor: ++

✓ Första meningen: ”Telefonen ringer, jag svarar och min vän Axel ropar glatt att han nu trodde på Jesus och jag kunde knappt tro att det var sant.”

✓ Sista meningen: ”Jag heter Ulf Ekman, stort tack för att ni lyssnade”

✓ 3 typiska låtval:

Go tell it on the mountain – Mahalia Jackson

All along the Watchtower – Bob Dylan

Fångad av en stormvind – Carola