20-årig man gripen för moskébrand

Vivallamoskén i Örebro brann i natt. Den södra delen av moskén är helt nedbrunnen och vid 12-tiden blossade branden upp igen.

En 20-årig har gripits misstänkt för grov mordbrand. Enligt uppgift till Aftonbladet är han känd för polisen sedan tidigare.

Inga politiska eller religiösa motiv misstänks ligga bakom händelsen, uppger polisen under en presskonferens.

– Vi avhåller oss fullständigt från eventuella spekulationer kring motiv för det här brottet, säger Bo Andersson, chef för polisområde Örebro län.

Polis och räddningstjänst fick larm om branden i moskén i Vivalla, Örebro , strax efter två natten till tisdag.

– Det handlar om en fullt utvecklad brand, sa Kenneth Johanesson, vakthavande befäl hos polisen till Aftonbladet då.

Under morgon och tidig förmiddag pågick fortfarande släckningsarbete på platsen och polisen kunde konstatera att den södra delen av moskén var helt nedbrunnen.

Vid 12-tiden blossade branden upp igen.

– Vi jobbar fortfarande för fullt. Konstruktionen har gjort att vi har svåra släcksvårigheter. Det har blossat upp igen, vi jobbar jättehårt med att få släckt branden som ligger i takkonstruktionen som vi inte riktigt kommer åt, säger Mattias Heimdahl, räddningschef i beredskap till Nerikes Allehanda.

20-årig man gripen

Polisen berättar under en presskonferens under förmiddagen att en 20-årig anhållits i sin frånvaro och under morgonen kunde han gripas misstänkt för grov mordbrand. Mannen som är hemmahörande i Örebro ska ha gripits i centrala Örebro och enligt uppgift till Aftonbladet är mannen känd för polisen sedan tidigare.

– Det finns inga politiska eller religiösa motiv vad vi vet i nuläget, säger Annika Laestadius, polisområdeschef, under presskonferensen.

– Utredningsarbetet pågår för fullt, bevissäkring på platsen fortsätter, vi jobbar på bred front och utesluter ingenting i det här läget, fortsätter han.

Polisen efterlyser även tips från allmänheten som uppmanas ta kontakt om man sett något.

– Det fanns bakgrundsinformation innan gripandet, personen var anhållen i sin frånvaro. Det kommer att lämnas mer information så småningom men i nuläget kan jag inte säga mer om varför han misstänks, säger Lars Bergman, chef för utredningssektionen till Aftonbladets reporter på plats.

Maskerad man har setts på platsen

En vaktmästare som sov i lokalen ska ha sett en maskerad man i moskén strax innan branden bröt ut. Polisen har tagit del av de vittnesuppgifterna.

Är den gripna mannen identisk med person som vittnen sett på platsen?

– Det kan jag inte svara på, vi sammanställer alla vittnesuppgifter och lämnar till åklagare för fortsatta direktiv, säger Lars Bergman.

Han menar att det är för tidigt att säga om tidigare attentat mot moskén kommer tas upp igen.

”Moskén betyder mycket för Örebro”

Enligt ett vittne som bor i närheten av moskén ska många ha samlats vid platsen för branden.

– Imamerna grät av sorg, säger vittnet.

Många är chockade över vad som hänt. Nima Hagberg, medlem i moskén hörde på bilradion imorse om vad som hänt.

– Jag blev chockad, det är en stor katastrof. Vi känner stor sorg, det är svårt att beskriva det med ord. Det är ett angrepp på hela samhället, framförallt det muslimska, säger hon till Aftonbladets reporter på plats.

– Moskén betyder mycket, den samlar hela Örebro. Det är mycket aktivitet här med bön, barnen får läxhjälp och kvinnor träffas och diskuterar här, fortsätter Nima Hagberg.

Av vad som framkommit hittills ska det inte finnas något aktuellt hot mot moskébyggnaden. Däremot har hot från anonyma avsändare förekommit förut och 2014 kastades en flaska med misstänkt brandfarlig vätska in i moskén.

– Det är hemskt, det är en sorglig dag för oss muslimer i Örebro. Vi är mycket chockerade. Vi hade aldrig räknat med att detta skulle hända, säger Jamal Lamhamdi, vd för stiftelsen Örebro moské, till TT.

Försöker hitta ersättningslokal

Ordföranden i kommunstyrelsen, Kenneth Nilsson (S), skriver i ett inlägg på Facebook att moskén i Vivalla har en viktig funktion i Örebro och att han inte tycker det är läge att spekulera i vad som hänt. Kommunen försöker nu hjälpa de som på något vis drabbats av branden och ser efter om de kan hjälpa till med tillfälliga lokaler.

– Det är en viktig mötesplats för många, därför berör en sådan här incident många människor på djupet, säger Kenneth Nilsson till SVT Örebro.