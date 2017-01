Militärt ingripande i Gambia skjuts upp











Den tidigare presidenten Yahya Jammeh i Gambia får fram till klockan 12 i dag på sig att lämna från sig makten.

Trupperna som har gått in i landet avvaktar nu en politisk lösning.

Adama Barrow, segraren i presidentvalet i december, har svurits in som landets nye president. Men det skedde inte i Gambia utan på landets ambassad i Senegals huvudstad Dakar, dit Barrow sökt sin tillflykt.

”Det här är en seger för Gambia. Vår flagga kommer att vaja som symbol för en av de mest demokratiska länderna i världen”, twittrade Barrow efteråt.

Samtidigt vägrar Jammeh att lämna över makten. Ledare från flera västafrikanska länder kommer att resa till Gambia under dagen för att få fram en politisk lösning, rapporterar statlig tv. Gruppen – där bland annat ledare från Mauretanien och Liberia ingår – leds av Guineas president Alpha Conde.

Sanktionerar inte våld

Medan de politiska samtalen pågår görs inga försök att ingripa militärt. Trupper från Senegal, Nigeria, Ghana, Togo och Mali – totalt omkring 7 000 soldater – står redo att stötta Barrow och tvinga bort Jammeh. Militär hade redan gått in i landet när de beordrades att avvakta fram till klockan 12 i dag.

Styrkorna gick in som en del i en insats från den regionala organisationen Ecowas. Frågan är om trupperna möter något motstånd om de nu ändå går vidare in i landet. Gambias militärchef har sagt att hans soldater inte kommer att blanda sig i den politiska konflikten.

Enligt Ecowas chef, Marcel de Souza, kan Jammeh inte stanna kvar i Gambia. Omgivande länder är beredda att ge honom en tillflyktsort.

Ändrade sig

Ett enigt FN:s säkerhetsråd har beslutat att stödja Ecowas resolutionsförslag som ska tvinga fram ett maktskifte. Men resolutionen sanktionerar inte militärt våld.

– Resolution innehåller ett väldigt tydligt ställningstagande till förmån för den valde presidenten Barrow och en uppmaning till den tidigare, Jammeh, att lämna över makten, säger Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör, till SR Ekot.

I huvudstaden Banjul har det varit spänt och öde på gatorna under dagen, rapporterar BBC:s reporter på plats. Men när Barrow svors in firades det, med människor som sjöng och ropade hans namn.

– Diktatorn är borta. Nu är det bara en tidsfråga. Tro mig, säger Lamine Jao, 30, medan folk bredvid honom hurrade.

Även chefen för militären sågs leende på gatorna.

Den excentriske Yahya Jammeh, som styrt Gambia i över två decennier, erkände sig först besegrad av oppositionsledaren Barrow. Men Jammeh ändrade sig och krävde att högsta domstolen skulle kopplas in.