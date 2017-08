YPG: ”Tre svenska IS-terrorister gripna i Raqqa”

Tre misstänkta IS-terrorister från Sverige har tagits tillfånga av den kurdiska styrkan YPG efter strider i Raqqa.

En av dem ska vara allvarligt skadad.

– Det är inte säkert att han överlever, säger en källa inom YPG till Aftonbladet.











Flera personer från Norden som stridit för IS uppgavs på måndagen ha gripits av den kurdiska styrkan YPG, Folkets Försvarsenheter, i Raqqa .

– De sitter förmodligen i förhör just nu, sa en källa till Aftonbladet på måndagen.

Nu bekräftar en källa inom YPG för Aftonbladet att tre av dem är svenskar och att en av dem är allvarligt skadad efter strider i Raqqa.

Enligt källor till SVT finns minst tre svenskar bland de misstänkta IS-krigare som tillfångatagits av väststödda styrkor.

4 000 IS-krigare i Raqqa

Enligt en rapport från försvarshögskolan gick 267 personer från Sverige med i IS mellan 2012 och 2016.

Svenska UD kan inte kommentera ärendet.

– Det finns en stark avrådan att bege sig till de här områdena som befinner sig i krig, uppger UD:s presstjänst.

Inte heller svenska Rojava-byrån kan kommentera ärendet.

Tillsammans med flertalet arabiska miliser strider YPG under namnet SDF, Syrian democratic forces, för att med hjälp av USA driva IS ur norra Syrien. SDF har omringat och gått in i terrororganisationen de facto huvudstad Raqqa där de stöter på hårt motstånd från de 4 000 IS-krigare som tros befinna sig i staden.

