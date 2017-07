Här är tabben många gör med solkrämen

Vet du hur du ska skydda sig när du solar? Nu varnar det norska cancerförbundet Kreftforeningen för det farliga felet många gör i solen.

Personerna på bilden har inget samband med texten. Foto: TT/Montage

Sol och bad är för många obligatoriska inslag under sommaren. Att ligga på stranden och ta det lugnt i värmen likaså. Många är medvetna om att det är viktigt att smörja in sig med solkräm för att minska risken för hudcancer. Det många inte vet är att de förmodligen smörjer in sig för dåligt.

Nu varnar det norska cancerförbundet Kreftforeningen för den alldeles för vanliga tabben.

”Mindre än hälften av det som behövs”

– Man smörjer in sig alldeles för lite. De flesta smörjer sig med mindre än hälften av det man behöver för att få den solskyddsfaktor som står på flaskan, säger föreningens specialrådgivare Mona Stensrud.

I ett test med UV-lampa bekräftar norska VGTV att varningen är berättigad. Stora områden i ansiktet, speciellt runt näsan och ögonen, löper till exempel stor risk att få ett för dåligt skydd när vi smörjer in oss.

– Även om man själv känner att man smörjt in sig tillräckligt är det väldigt ofta så att man har ganska många och stora områden som inte är skyddade alls, säger Mona Stensrud.

”Undvik solarium”

Synne Bakker, hudsköterska på norska apoteket, förklarar att man egentligen bör använda mycket mer solkräm än de flesta tror.

– Till ansiktet rekommenderar vi cirka en tesked med solkräm. Många känner att det är ganska mycket, så det är nog mer än de flesta använder, säger hon.

Även Mona Stensrud har några tips för hur man skyddar sig. Hon rekommenderar att använda kläder och hatt som skydd mot solen, att ibland ta pauser i solandet och att använda tillräckligt mycket solkräm. Hon understryker även vikten av att undvika solarium.

– Då har man gjort väldigt mycket för att minska risken för att drabbas av hudcancer, säger hon.