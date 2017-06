58 befaras döda efter storbranden i London

58 personer saknas och befaras döda efter storbranden i Grenfell Tower i London.

Siffran kan fortfarande komma att stiga, uppger brittisk polis enligt AP.

Baserat på uppgifter från allmänheten om vilka som ska ha befunnit sig i 24-våningshuset Grenfell Tower när byggnaden började brinna saknas just nu 58 personer som befaras ha dött i branden.

– Sorgligt nog måste jag utgå ifrån att de är döda, säger Stuart Cundy, befäl hos Londonpolisen under en presskonferens på lördagseftermiddagen.

I siffran ingår de 30 som redan bekräftats vara döda, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Stuart Cundy uppger även att det kan ha funnits fler människor i byggnaden som polisen inte informerats om och att siffran över saknade därför kan stiga ytterligare.

Arbetet med att hitta och identifiera alla dödsoffer kan enligt Londonpolisen ta flera veckor.

Kritik mot May

Storbritanniens premiärminister Theresa May har under lördagen träffat överlevande från branden på sitt kontor. May har tidigare anklagats för att ha undvikit att tala med överlevande när hon besökte olycksplatsen i torsdags. När premiärministern under fredagen besökte området skrek demonstranter att hon var en fegis som borde skämmas.