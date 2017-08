En hisnande uppväxtskildring och en hyllning till en död storebror

Ålder: 36

Yrke: Hårdrocksmusiker

Bor: Stockholm

Tidigare medverkan i ­Sommar: Debutant

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: +++

Skvallervärde: +

Känslostyrka: +++++

Humornivå: ++

Åh fan-faktor: +++

✓ Första meningen:

”Nästan alla mina minnen från min barndom förknippar jag på något sätt med antingen musik, tv eller film.”

✓ Sista meningen:

”Jag heter Tobias Forge och jag är mannen bakom masken i Ghost. Tack för att ni har lyssnat.”

✓ 3 typiska låtval:

Twisted Sisters - I Wanna Rock

Eddie Meduza - Dunder Å Snus

AC/DC - It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)