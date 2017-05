Åkte till öde ö – hittade 38 miljoner sopbitar







När forskare kom till den lilla, obebodda ön chockades de av vad som mötte dem.

Den öde ön, mitt i Stilla havet, var fylld av sopor. Så mycket som 38 miljoner bitar skräp fanns på ön.

– Mängderna skräp var verkligen oroväckande, säger en av forskarna till AP.

Mitt i Stilla havet , mellan Chile och Nya Zeeland ligger den lilla ön Henderson Island som är den skräpigaste platsen på jorden.

En grupp forskare som rest till ön blev chockad över att hitta 38 miljoner bitar skräp som spolats i land på den öde ön. På stranden fanns allt från leksakssoldater och dominobitar till bygghjälmar och röda hotell till Monopolspel. Nästan allt bråte var tillverkat i olika typer av plast och de vanligaste prylarna var tändare och tandborstar, skriver AP.

Skräpigaste platsen i världen

Forskarna säger att mängden skräp var den största som har setts i hela världen.

Jennifer Lavers, forskare vid University of Tasmania, är en av forskarna bakom rapporten om ön, som publicerades i vetenskaplig tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

13 000 bitar skräp dagligen

– Mängderna skräp var verkligen oroväckande, säger Jennifer Lavers till AP.

Hon och sex andra personer bodde på ön i tre och en halv månad under 2015 och utförde studien. De hittade sopor som sammanlagt vägde ungefär 17,6 ton. De räknade också ut att så mycket som 13 000 bitar skräp spolades upp på öns strand – varje dag.