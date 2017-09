New York Times: Mueller riktar in sig på Trump



1 av 2 | Foto: REUTERS Donald Trump.

Den särskilde åklagaren Robert Mueller ser nu ut att rikta in sig specifikt på Donald Trump i den pågående Rysslandsutredningen.

Mueller har begärt ut dokument från Vita huset om flera av Trumps mest uppmärksammade åtgärder som president – bland annat beslutet att avskeda FBI-chefen James Comey, enligt uppgifter till New York Times.

Robert Mueller utsågs i maj till särskild åklagare i den pågående utredningen om eventuella kontakter mellan Ryssland och Donald Trumps presidentvalskampanj.

Sedan dess har hans stab fokuserat på flera medarbetare i Trumps närhet, framför allt den tidigare säkerhetsrådgivaren Michael Flynn och den tidigare kampanjchefen Paul Manafort.

13 områden

Men under de senaste veckorna har Robert Mueller även riktat in sig specifikt på Donald Trump, skriver New York Times.

Medarbetare i hans stab har nyligen hört av sig till Vita huset och begärt ut dokument inom 13 olika områden som utredarna vill ha mer information kring, uppger källor i Vita huset enligt New York Times. Enligt tidningen handlar det bland annat om flera av Donald Trumps mest uppmärksammade åtgärder som president – till exempel besluten att avskeda Michael Flynn och FBI-chefen James Comey.

Möte med ryska toppdiplomater

Mueller vill även veta mer om det möte i Ovala rummet som Trump hade med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, den ryske ambassadören Sergej Kisljak och andra ryska toppdiplomater dagen efter att FBI-chefen James Comey sparkats, skriver New York Times. Under mötet kommenterade Trump avskedandet och sa att det innebar att en stor börda lyfts från hans axlar.

Inga amerikanska medier fick närvara under mötet. Däremot var den statliga ryska nyhetsbyrån Itar-Tass på plats.