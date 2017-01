Ställer in kryssningar – efter IS-rekrytering

Flera kryssningsturer var tänkta att anlända till norska Fredrikstad under 2018.

Men efter en artikel i New York Times grusades drömmarna då Fredrikstad ansågs rekrytera IS-terrorister.

Nu har den norska turistbyrån vädjat till polisen som skrivit ett uttalande om att Fredrikstad är en trygg besöksort som aldrig utsatts för något terrorangrepp.

Foto: TT

Det var i april 2015 som den amerikanska tidningen New York Times publicerade en förstasidesartikel om norska Fredrikstad, och bostadsområdet Lisleby. I tidningen kom bland annat gatan Lislebyveijen att omnämnas som terrorgatan då minst sju personer boendes på eller omkring gatan anslutit sig till IS eller andra grupper för att strida i Syrien .

Enligt tidningen var det anmärkningsvärt att så många människor i en stad med cirka 6 000 invånare hade så många rekryter.

Samtidigt som artikeln släpptes höll turistbyrån på att förhandla om ett avtal med det brittiska kryssningsrederiet Carnival Cruises om att låta kryssningsfartyg med omkring 700 passagerare besöka staden.

”Visar hur sårbar marknaden är”

Efter positiva försök bokade rederiet in totalt fem kryssningar till Fredrikstad under 2018, vilket skulle innebära tusentals turister till Borg havn uppger Fredrikstad Blad .

Men nu ser det inte längre ut att bli så. Efter artikeln i The New York Times har rederiet ändrat sig och i höstas kom beskedet att man ställer in de planerade stoppen i hamnen.

– De hänvisar till artikeln om Lisleby väg. Detta visar hur sårbart marknaden är för all information som kan kopplas till terrorism, säger Caroline M Pettersson, försäljningsansvarig på Visit Fredrikstad og Hvaler till Fredrikstad Blad.

Trygg besöksort utan terrorangrepp

I ett hopp om att förändra bilden av Fredrikstad bad turistbyrån att polisens säkerhetstjänst att skriva ett uttalande som skickats till rederiet.

Däri slår man bland annat fast att Fredrikstad är en trygg besöksort som aldrig utsatts för något terrorangrepp och att flera av dem som rest för att strida med IS tros ha omkommit eller dömts till fängelse vid återvändande.