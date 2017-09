Upp till en miljon på flykt undan stormen

Klass fem-stormen Irma förväntas inom kort att dra in över USAs fastland.

Stormen, som är en orkan har redan skakat ögrupper i Atlanten och drabbat över en miljon människor.

– Det kommer att bli fullständigt förödande, säger Brock Long som är chef för den amerikanska katastrofmyndigheten Fema.



















1 av 8 | Foto: MICHELE EVE SANDBERG / AFP Köer på Fort Lauderdale International Airport.

Vet du mer? Är du på plats? Tipsa | Aftonbladet

LIVE-RAPPORTERING: Senaste nytt om orkanen Irma

Evakueringen av halvön och den amerikanska delstaten Florida är i full gång. Inom kort förväntas orkanen Irma att drabba flera orter i delstaten. Och evakueringen av Florida och närliggande delstaten Georgia uppges vara den mest omfattande på över ett decennium.

– Det är bäst att hela sydöstra USA vaknar upp och är uppmärksamma. Det kommer att bli fullständigt förödande, säger Brock Long.

Det är i nuläget oklart hur många människor som fått sätta livet till på grund av Irmas framfart, men amerikanska katastrofmyndigheter uppger att det kan röra sig om cirka 20 personer.

Undantagstillstånd i USA

Stormen, som enligt Reuters ska uppta lika stor yta som hela Frankrike, rasar just nu in över Bahamasöarna som ligger mellan Florida och Kuba. Det är i nuläget oklart när stormen kommer att nå USA, men enligt amerikanska katastrofmyndigheter är det sent på lördag kväll eller tidigt på söndag morgon som orkanen förväntas slå till mot Floridas ostkust.

I Key West, Florida har alla turister tvångsevakuerats – och boende varnas för att stanna kvar.

– Det här är ingen orkan ni kan sitta och vänta er igenom, säger Floridas guvernör Rick Scott med eftertryck.

Och fortsätter:

– Om ni befinner dig i ett evakueringsormåde – vänta inte med att ta er ut.

I Florida, Georgia, South och North Carolina har man redan utfärdat undantagstillstånd.

I södra Florida har många bensinstationer slut på bränsle, i affärerna har vattnet tagit slut och i byggbutikerna har all plywood gått åt – alla vill fylla upp sina förråd och barrikadera dörrar och fönster på sina hus.

► Texten uppdateras.