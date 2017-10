Polisens dykare har hittat fler kvarlevor efter Kim Wall

Polisen har hittat fler kroppsdelar tillhörande Kim Wall.

Vid dykningar i Kögebukten i Öresund anträffades den svenska journalistens huvud, ben och kläder.

Det är dock fortfarande oklart hur 30-åringen dog.

– Jag vill inte spekulera i vad som har hänt eller inte hänt, säger Jens Møller vid Köpenhamnspolisen.

Kroppsdelarna som hittades på fredagen tas omhand av dansk polis.

Under fredagen dök dansk polis på nytt i Kögebukten i Öresund, där Peter Madsen sänkte den hemmabyggda ubåten Nautilus den 11 augusti.

Då gjordes flera fynd, som kördes i land och transporterades till det rättsmedicinska institutet i Köpenhamn.

Vid en presskonferens på lördagsförmiddagen uppger Jens Møller, chef för Köpenhamnspolisens mordsektion, att det är kroppsdelar, kläder och en kniv som påträffats.

I en påse har Kim Walls huvud hittats. I en annan finns hennes kläder och en kniv. Dykarna har även anträffat journalistens ben.

Besvärande för Madsen

Peter Madsen misstänks för mord och brott mot griftefriden. Uppfinnaren har medgett att Kim Wall avled ombord, men han nekar till att ha dödat och styckat henne.

Madsen har sagt att journalisten avled efter att ha fått en tung lucka i huvudet. Vid presskonferensen säger dock Jens Møller att det inte finns några frakturer på kraniet.

– Jag vill inte spekulera i vad som hänt eller inte hänt, men det finns inga frakturer. Sedan får rätten uttala sig om misstankarna stärks i och med de nya fynden.

Forskningsfartyg på plats

När polisen dök i Kögebukten fick de assistans av det toppmoderna forskningsfartyget Aurora från universitetet i Århus.

På kvällen körde fartyget in till hamn och fyndet lastades in i ett fordon för att köras till in till den danska huvudstaden, rapporterar Ekstrabladet.

Den 21 augusti hittades Kim Walls torso vid stranden på den danska ön Amager. Sedan dess har polisen sökt i närområdet flera gånger.

Møller beskriver de nya fynden som ett genombrott. Svenska likhundar har deltagit i sökandet, och de markerade omkring 1 000 meter från platsen där kroppsdelarna hittades. Hundarnas insats var av stor betydelse, enligt polischefen.

Nekar till styckning

Uppfinnaren Peter Madsen och frilansjournalisten Kim Wall lämnade hamnen i Köpenhamn på kvällen den 10 augusti. Några timmar senare anmäldes Kim försvunnen av sin pojkvän sedan hon inte kommit tillbaka som planerat.

På förmiddagen räddades Peter Madsen ur vattnet av en privat båt. Sedan dess har han ändrat sin berättelse om vad som hänt ombord flera gånger. Han senaste version är att Kim Wall avled efter en olyckshändelse, och att han sedan ”begravde” henne till havs.

