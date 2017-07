Ålder: 70 år

Bor: Lidingö

Yrke: Professor kriminologi

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

✓ Snabbguide:

Skrytkvot: +++

Skvallervärde: +

Känslostyrka: +++

Humornivå: +

Åh fan-faktor: +++

✓ Första meningen:

”Hej, jag heter Jerzy Sarnecki, jag är 70 år och professor i kriminologi.”

✓ Sista meningen:

”Tack och hej.”

✓ 3 typiska låtval:

Leonard Cohen, "If it be your will"

Wolf Biermann, ”Ermutigung”

Tomas Bolme & Fria Proteatern, "Balladen om barndomen"