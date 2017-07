Ska Trumps fiende hjälpa honom till seger?

Kvällens omröstning i senaten handlar inte om att besluta om ett nytt sjukförsäkringssystem som ersättning för det av republikanerna så hatade Affordable Care Act - eller Obamacare.

Istället gäller frågan om huruvida det tidigare nedlagda och nu omskrivna republikanske förslaget alls ska släppas upp till debatt i senaten.

Med 52 republikaner i senaten har Trump bara råd att förlora två röster från de sina och redan på förhand har Maine-senatorn Susan Collins sagt att hon kommer att rösta nej, skriver Washington Post .

John McCain från Arizona som förlorade presidentvalet till Barack Obama 2008 har varit den av republikanerna som varit allra mest kritisk mot president Trump.

Donald Trump å sin sida har hånat John McCain för hans drygt fem år långa krigsfångenskap under Vietnamkriget och sagt att han själv föredrar soldater som slåss.

Nu återvänder McCain som en hjälte till Washington efter att ha gått igenom en operation för en hjärntumör.

Trump hyllar hans beslut på Twitter:

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John.