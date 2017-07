Tre sexuella ofredanden när Peace & Love avslutades

Ytterligare tre sexuella ofredanden anmäldes under den sista natten på Peace & Love i Borlänge, uppger polisen.

Flera personer avvisades när de bildade dansringar.

Natten mot söndagen avslutades årets Peace & Love i Borlänge . Polisen uppger att åtta personer avvisades från området när de bildade så kallade dansringar i publikhavet. Personerna fick sina festivalband avklippta. Enligt polisen är risken stor att det sker sexuella ofredanden när dansringar skapas.

Under kvällen omhändertogs även fyra personer för fylleri. En av personerna ska ha blivit våldsam och är nu misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Elva sexuella ofredanden totalt

Enligt polisen skedde det tre sexuella ofredanden under kvällens sista spelning. I ett av fallen finns det en man utpekad och han är uppsatt som misstänkt. Mannen fick sitt festivalband avklippt och han fick lämna området.

Under festivalen har det totalt anmälts elva sexuella ofredanden. Under en spelning på torsdagen anmäldes ett sexuellt ofredande och under natten mot lördagen utsattes sju tjejer för ofredanden . I två av fallen finns det misstänkta gärningsmän som ska ha fått sina festivalband klippta och blivit avvisade från området.

Polisen uppger att frivilligorganisationer hjälpt till i arbetet med att upptäcka ofredanden i publiken. Flera fall ska ha upptäckts där polis och ordningsvakter kunnat ingripa och avvisa killar från området. Totalt åtta personer ska ha blivit avvisade på detta sätt.

Under förra årets festival anmäldes en våldtäkt , ett våldtäktsförsök samt flera sexuella ofredanden. Förra sommaren gjordes närmare hundra anmälningar om sexuellt ofredande på olika festivaler i Sverige. Majoriteten lades dock ner i brist på bevis .

FAKTA Polisens ingripanden på Peace & Love 2017 11 sexuella ofredanden.

15 fall av fylleri på festivalområdet (omhändertagande enligt LOB).

2 narkotikabrott, eget bruk.

2 fall av misshandel. Ingen har behövt besöka sjukhus.

1 olaga hot.

1 stöld av mobiltelefon. Källa: Polisen