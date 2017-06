Äntligen får Rickard göra sin egen sommar

Ålder: 42 år

Bor: Född i Halland, bor i Malmö

Yrke: Operasångare

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

✓ Snabbguide

Skrytkvot: 2

Skvallervärde: 3

Känslostyrka: 4

Humornivå: 2

Åh fan-faktor: 4

✓ Första meningen

”Jag borde förmodligen resa mig upp nu och lämna studion.”

✓ Sista meningen

”Hjälp mig nu att gå ut i världen och ge gåvan vidare.”

✓ 3 typiska låtval

Shirley Bassey, ”I am what I am”

Lill-Babs, ”Mitt liv”

Judy Garland, ”Over the rainbow”