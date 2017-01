Stora protester – vid minst tolv flygplatser















Tusentals människor protesterade mot flyktingstoppet i USA.

President Donald Trumps verkställande order rörde upp starka känslor. Demonstranterna begav sig till landets flygplatser på lördagskvällen.

– Än så länge är det fredligt. Men man får inte gå in i terminalen utan biljett, det står kravallpoliser med batonger vid dörrarna. Det är trafikkaos, tusentals är här just nu, säger Pontus Höök, Aftonbladets utsände vid flygplatsen JFK.

”Let them in – Let them in”!

”Släpp in dem” varvades med ramsan ”No hate, no fear. Refugees are welcome here”, ”inget hat, ingen rädsla, flyktingar är välkomna hit”.

På flygplatser över hela nationen samlades amerikaner för att visa sitt missnöje med president Trumps inresestopp för flyktingar.

Vad som började på JFK-flygplatsen i New York spred sig – under lördagskvällen skedde protester vid flygplatserna i Los Angeles, Atlanta, Detroit, Denver, Seattle, Philadelphia, San Fransisco, Boston, Newark i New Jersey, O’Hare i Chicago och Dulles utanför Washington.

”Kommer fler hela tiden”

Journalisten Pontus Höök, Aftonbladets utsände på JFK. Foto: Pontus Höök.

Vid JFK höll protesterna fortfarande på vid 20.30-tiden på kvällen, lokal tid.

– Tusentals är här nu. Det verkar som att det kommer mer folk hela tiden. De skriker: ”Is this democracy”, ”är det här demokrati”, säger Aftonbladets utsände Pontus Höök.

Demonstranterna fick inte längre vara inne i vänthallen på flygplatsen. Kravallpoliser beväpnade med batonger vaktade så att bara resenärer med biljetter kunde komma in i byggnaden.

– Det är trafikkaos. Bilarna kommer inte fram helt enkelt, demonstranterna väller ut på vägen här utanför. En körbana är öppen, säger Pontus Höök.

Stämningen på plats var fredlig.

– Jag tycker att det inte känns hotfullt alls. Snarare man känner att det finns hopp. Att människor bryr sig. Man kan ju gå omkring fritt och småprata, säger Pontus Höök.