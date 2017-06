”De ville bara ha pengar”









Hjälporganisationen Gift of the Givers hittade Johan Gustafsson i Mali och förhandlade intensivt med hans kidnappare.

Men efter att den svenska regeringen vägrat betala lösensumman lade man ner arbetet – och vädjade till Qatars emir.

– Ingen annan ville betala och de var bara intresserade av pengar, säger grundaren Imtiaz Sooliman till Aftonbladet.

Det var igår som Johan Gustafsson , efter sex års fångenskap, anlände till Arlanda – och friheten.

En nyhet som togs emot med stor glädje hos Imtiaz Sooliman, grundare av den sydafrikanska hjäporganisationen Gift of the Givers.

Hans organisation fick i juli 2015 uppdraget att få Johan Gustafsson och hans medfånge sydafrikanen/britten Stephen McGowan fria.

– Vi hittade dem senare det året, säger Imtiaz Sooliman till Aftonbladet.

Organisationen kunde strax efteråt visa en videofilm med gisslan. Samtidigt påbörjade man ett intensivt förhandlingsarbete. En chattgrupp sattes upp där representanter från den sydafrikanska och svenska regeringen, samt Gift of the Givers, utbytte information.

Gift of the Givers lyckades via ett sändebud som besökte Mali åtta gånger, förhandla ner lösensumman rejält, från 20 miljoner euros till 8,5 miljoner. För att släppa Johan fri krävde de 4,5 miljoner euro.

Den 28 juli 2016 lämnade organisationen sitt, som de uppger, sista bud till kidnapparna. Johan Gustafssons familj fanns då på plats i Sydafrika.

– Men ingen ville betala. Vi har inga pengar, familjerna har inga pengar och regeringar betalar inte officiellt lösensummor, säger Imtiaz Sooliman.

”De ville bara ha pengar”

Gift of the Givers skickade i maj 2017 ut ett pressmeddelande där de slog fast att man nått ”vägs ände” och att man lade ner sina försök att få Johan fri.

– Det enda kidnapparna var intresserade av var pengar. Vi kom ingenstans.

Istället vädjade man, som ett sista försök, att Qatars emir skulle gripa in och betala lösensumman. Han har en historia av att ha fått loss kidnappade personer i regionen.

– Men jag vet inte om det blev något för sedan kom krisen för Qatar , där saudierna stängde ut dem. Den svenska regeringen måste ha gått vidare själva.

Regeringen har varken bekräftat eller dementerat att man betalat en lösensumma i det här fallet, men utrikesminister Margot Wallström sa igår att ”Sveriges policy är att inte betala lösensummor vid kidnappningar”.

När Aftonbladet igår talade med en person inne på UD sa hen att man jobbat intensivt med fallet i flera år men att det för två månader sedan, alltså ungefär samtidigt som Gift of Givers lade ner sitt arbete och istället vädjade till emiren i Qatar, ”började röra på sig”.

– För två veckor sedan insåg vi att han kanske kommer att bli fri, sa personen till Aftonbladet.

Erik Wirkensjö, pressekreterare åt Margot Wallström, vill inte kommentera Qatars eventuella roll.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp sa igår att han tror att det förekom en ekonomisk transaktion, men att exempelvis de franska myndigheterna kan ha varit mellanhänder.

– Det är den franska underrättelsetjänsten och dess tentakler som har kontakter in i de här sfärerna och som kan lösa sådana här situationer. Det är en gissning, men det kanske är lite mer sannolikt att de har varit involverade än någon annan.

Sooliman hörde om Johan Gustafssons frisläppande på nyheterna. Han jobbar fortfarande med att försöka få loss Stephen McGowan men det verkar inte finnas så mycket samarbete kvar mellan Sverige och Sydafrika.

– När jag kontaktade de sydafrikanska myndigheterna visste de inte ens om att Johan var fri.