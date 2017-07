Interpol sprider lista på 173 potentiella självmordsterrorister

Efter Mosul - här fortsätter striden mot IS 01:59

Interpol har skickat runt en lista på 173 personer som tros ha tränats av IS för att utföra självmordsattacker i Europa, skriver The Guardian .

Kartläggningen bygger på uppgifter som samlats in under kriget mot terrorgruppen i Irak och Syrien.

– Informationsutbytet med andra länder är viktigt. I stort handlar det om vårt uppdrag att skydda rikets säkerhet och bekämpa terrorism, säger Karl Melin, pressekreterare på Säkerhetspolisen.

Foto: AP

Den internationella polisorganisationen Interpol har skickat runt listan bland Europas polis- och säkerhetsmyndigheter. I princip är det en sammanställning över ett misstänkt kamikazeförband.

De 173 personerna tros ha tränats av IS för att utföra självmordsdåd i Europa som hämnd för terrorgruppens militära nederlag i Mellanöstern, skriver The Guardian som tagit del av namnen.

Uppgifterna är insamlade av amerikansk säkerhetstjänst och bygger huvudsakligen på fynd i IS-högkvarter, som erövrats under den USA-stödda militäroffensiven mot terrorgruppen i Syrien och Irak. Via FBI har listan lämnats vidare till Interpol för spridning.

Om Säkerhetspolisen tagit del av materialet är okänt, men pressekreterare Karl Melin ger en generell kommentar.

– Vi har ett internationellt samarbete med andra säkerhetstjänster, vi jobbar mycket med de nordiska länderna men också med övriga Europa. Att både dela och ta emot information är en del av vårt arbete. Utbytet är en förutsättning för att kunna göra ett bra säkerhetsarbete, säger han.

”Skydda rikets säkerhet”

Interpols syfte med att sprida listan, som skickades ut den 27 maj, är att få in ytterligare uppgifter om de utpekade personerna. Det kan röra sig om information om gränspassager, brottsregister, biometrisk data, passnummer eller aktivitet på sociala medier.

Karl Melin på Säpo betonar att informationsutbytet med andra nationer är mycket viktigt.

– I stort handlar det om vårt uppdrag att skydda rikets säkerhet och bekämpa terrorism, säger han.

– Det har också visat sig nyttigt, som senast vid attentatet på Drottninggatan då vi direkt fick kontakt med kollegor ute i Europa som erbjöd sig att bistå. Ett nära samarbete mellan säkerhetstjänster är en förutsättning för framgång.

En antiterrorpolis uppger för The Guardian att ett syfte är att identifiera personer som är födda och uppvuxna i europeiska länder.

De listade personerna beskrivs, enligt den brittiska tidningen, som individer som ”kan ha tränats att bygga och placera explosiva anordningar för att orsaka allvarliga skador och dödsfall. De tros kunna resa internationellt för att delta i terroristaktiviteter”.

”Vilja att begå en självmordsattack”

I en bifogad anteckning uppges personerna ha ”manifesterat en vilja att begå en självmordsattack eller bli martyr för att stödja Islam”.

Personerna är beskrivna med namn, rekryteringsdatum till IS, senast kända adress, den moské de besökt under tiden i IS, moderns namn samt i vissa fall ett foto. The Guardian publicerar inga uppgifter från listan.

När informationen utökats och säkerställts är tanken att personerna ska registreras i en Interpol-databas.

Mängden falska pass, identiteter och andra papper som används av terrorister försvårar för myndigheterna att komplettera namnlistan.

IS förlorar fotfästet militärt

Efter att irakiska Mosul nyligen befriats och slaget om syriska Raqqa inletts på allvar är IS självutropade kalifat i kraftig gungning. Experter och antiterrormyndigheter fruktar att antalet terrordåd i Västvärlden kommer att öka i takt med att IS förlorar fotfästet militärt och geografiskt.

I nuläget finns inga bevis för att någon av personerna på listan tagit sig in i Europa, skriver The Guardian.