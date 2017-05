Uppgifter: Grupp från Nordkorea bakom cyberattacken

• Viruset låser datorena för användarna, genom att kryptera innehållet på hårddiskarna tills en lösesumma har betalats. • Utpressningsmasken, kallat Wannacry (även kallat Wcry, WanaCrypt0r med flera namn), infekterar Windows-system och krypterar filer både lokalt och på delade nätverk.

• Det som gör att viruset Wannacry fått så stor spridning är att det även är en så kallad mask. Om det hade varit ett vanligt virus så hade massor av människor behövt klicka på länkar för att det skulle spridas, nu räcker det att en enda dator på ett företag blir smittad.

• Det beror enligt säkerhetsexperter på att hackarna använt ett verktyg som ursprungligen utvecklats av USA:s underrättelseorgan NSA, kallat Eternal Blue, som kan sprida viruset inom ett datanätverk.

• Redan den 14 mars släppte Windows en uppdatering, en så kallad patch, som täppte till säkerhetshål som IT-angreppet utnyttjar. Alla Microsoftanvändare uppmanas därför att snarast installera de senaste säkerhetsuppdateringarna.

• Att låsa upp en drabbad dator kostar minst 300 dollar, motsvarande cirka 2 500 kronor, i den digitala valutan bitcoin. Men myndigheter uppmanar drabbade att inte betala och varnar för att det inte är någon garanti för att innehållet i datorn ska låsas upp.

