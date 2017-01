Nu ska Donald Trumps kabinett hårdgranskas











I dag grillas den första av Donald Trumps blivande ministrar av den amerikanska senaten.

För kontroversielle Jeff Sessions kan det bli svettiga timmar.

Den blivande justitieministern har bland annat anklagats för rasism och röstade emot lagen om att låta försvarsanställda vara öppet homosexuella.

Den amerikanska senaten måste godkänna Trumps förslag på nya ministrar innan de kan tillträda.

Senatorn Jeff Sessions , 70, tidigare åklagaren från Alabama, är först ut i dag. Han är också ett av de mer kontroversiella namnen i Trumps kommande regering, av flera anledningar.

Sessions var nominerad av Ronald Reagan till en post som federal domare för 30 år sedan, men godkändes aldrig av senaten. När han hördes av senaten 1986 kom det nämligen fram att Sessions kallat USA:s främsta medborgarrättsorganisation NAACP ”kommunistinspirerad” och ”oamerikansk” , att han uttalat sig rasistiskt mot en afroamerikansk medarbetare och dessutom talat positivt om Ku Klux Klan, enligt CNN .

”Han signerade dokument”

Flera medborgarrättsjurister har också ifrågasatt uppgifterna i de formulär som Sessions lämnat in till senaten om vilka civilrättsliga mål han ska ha processat. ”Vi kan kategoriskt konstatera att Sessions inte hade någon som helst inblandning. Han gjorde det som vilken åklagare som helst ska göra: Han signerade dokument”, skriver juristerna i ett debattinlägg i The Washington Post .

Sessions är djupt konservativ och har flera gånger varit öppet fientlig till homosexuellas rättigheter. 2006 röstade han för ett konstitutionellt tillägg om att förbjuda homosexuella att gifta sig, och 2010 röstade han mot att anställda inom försvaret skulle ha möjlighet att vara öppna med sin sexuella läggning.

”De kan inte stoppa den”

Men trots den långa och säkerligen högljudda utfrågningen lär både Jeff Sessions, och andra kontroversiella namn som utrikesministerkandidaten Rex Tillerson , sannolikt att godkännas som ministrar av senaten till slut. Demokrater i senaten har mycket små möjligheter att helt blockera en utnämning, eftersom republikanerna har majoritet i kongressens båda kammare. De har däremot försökt skjuta upp utfrågningarna, som är planerade att vara klara till på fredag, med argumentet att samtliga ministrar inte har lämnat in all bakgrundsinformation som senaten behöver.

– De kan försena processen. De kan inte stoppa den, säger den republikanske Texassenatorn John Cornyn till Washington Post .

Rex lär grillas om Ryssland

Sessions lär, förutom frågorna om sina tidigare erfarenheter, också bli utfrågad om den uppgift som Trump under sin kandidatur hävdade skulle vara justitieministerns första: att ställa Hillary Clinton inför rätta för hanteringen av sin privata mejlserver under tiden som utrikesminister. Han var också en av få senatorer som öppet stöttade Trumps kontroversiella förslag om att förbjuda muslimer att ta sig in i USA och kan även tänkas få frågor om det.

USA:s troliga näste utrikesminister Rex Tillerson lär grillas om sin relation till Ryssland och chefsrollen han haft på oljebolaget ExxonMobil i relation till Trumps uttalande om att USA borde dra sig ur klimatavtalet som slöts i Paris, skriver New York Times .

Donald Trump var i går inte särskilt bekymrad över hur utfrågningarna kommer att gå i veckan.

– Godkännandeprocessen går utmärkt. Jag tror att de alla kommer att godkännas, sa han vid ett kort uttalande från sitt residens i New York, enligt Business Insider .

