Clapper: Ryssland bakom attackerna mot USA-valet

FAKTA

▪▪ Under 2016 har flera omfattande dataintrång uppdagats i USA, flera av dem kopplade till valrörelsen. I somras drabbades Demokraterna av flera attacker, som presidentkandidaten Hillary Clinton skyllde på ryska hackare. President Barack Obama ville då inte utesluta att Ryssland försökte påverka valutgången till Donald Trumps fördel.

▪▪ I början av oktober anklagade amerikanska underrättelsemyndigheter ryska regeringen för att ligga bakom hackattacker mot företag och institutioner i USA. De påstådda dataintrången hade enligt myndigheterna gjorts i syfte att påverka valrörelsen. En talesperson för Kreml avfärdade uppgifterna som ”nonsens”.

▪▪ I mitten av december pekade både FBI och CIA, liksom USA:s underrättelsechef, ut Ryssland som skyldigt till cyberattackerna under presidentvalet. Vid en presskonferens i Vita huset den 16 december sade president Barack Obama att konsekvenser väntar Ryssland.

▪▪ I slutet av december utvisade USA 35 ryska diplomater och president Obama utlovade sanktioner mot Ryssland med hänvisning till de misstänkta cyberattackerna.

Källa: DNI (Director of National Intelligence), The New York Times (TT)