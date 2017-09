Facebook: Vi sålde annonser till ryska trollsajter under valet

Foto: Jeff Chiu / TT / NTB Scanpix

Facebook sålde annonser till ett ryskt bolag som gjort sig känt för att sprida Kreml-propaganda under det amerikanska valet.

Det berättade representanter från nätverkssajten i ett vittnesmål i kongressen.

Enligt Facebook har man spårat politiska annonser för runt 800 000 kronor till en rysk ”trollfarm”, skriver Washington Post.

Annonserna ska ha marknadsfört inlägg och artiklar om det amerikanska valet och riktat sig mot amerikanska väljare. Lejonparten av dem handlade om polariserande ämnen som invandring, vapenlagar och hbtq-rättigheter.

Vittnesmålet lämnades till kongressen i dag, onsdag, som en del av utredningen om Trump-administrationens påstådda rysskopplingar.

Ryssland hade enligt uppgifter 1 000 personer som jobbade med att skapa falska nyheter och skicka ut dem mot amerikanska väljare, inte minst i swingstater som Wisconsin och Michigan.

Den demokratiske senatorn Mark Warner har sagt att det är möjligt att ryssarna fått hjälp från Trumps stab för att veta vilka väljare de ska rikta artiklarna mot.

Senare i höst ska även Brad Parscale, chef för Donald Trumps digitala kampanj, vittna för representanthusets underrättelsekommitté i samband med Rysslandsutredningen.

Brad Parscale var chef för Trumps ”Project Alamo” , som i korthet gick ut på att Trump-administrationen samlade in extrema stora mängder data om ca 220 miljoner amerikaner, via Facebook. Sedan delade man upp alla i mycket små målgrupper – och bombarderade dem med specialanpassade och riktade fake news-artiklar via Facebooks annonssystem.

Artiklarna och inläggen marknadsfördes via så kallade ”dark posts”, alltså riktade annonser mot utvalda målgrupper som enbart mottagarna ser.

Parscale har förnekat vetskap om rysk inblandning och det finns idag inga bevis för att det skett något utbyte.

Facebooks grundare Mark Zuckeberg har tidigare avfärdat idén om att falska nyheter på Facebook skulle ha avgjort det amerikanska valet som ”galen”.