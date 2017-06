– Jag förknippar de tidiga böckerna av Stephen King med hudfärgat kylbalsam

På ena armen har Mats Strandberg låtit tatuera in Fire walk with me. Och nu har nya omgången av Twin Peaks precis dragit i gång. – Jag är ett jättestort fan. Vi är så många författare nu som verkligen har inspirerats av Twin Peaks på olika sätt. Det är väl det man ägnar mycket av sin konsumtion åt, att hitta något som ger en lika stor kick. Foto: SOFIA NAHRINGBAUER/AFTONBLADET