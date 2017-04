Giftig rök från kraftig brand i norsk lagerbyggnad

Det brinner kraftigt i Asko lagerbyggnad i Vestby i det norska länet Akershus. Man har dock avskrivit risken för att det även skulle ha uppstått en ammoniakläcka, skriver norska medier.

Svenske Karl-Alexander jobbar på det brandhärjade lagret. Foto: PRIVAT

En brand som utbröt i en lagerbyggnad i Vestby i Norge under fredagen har kraftigt blossat upp igen, rapporterar norska medier.

Branden är i nuläget inte under kontroll, enligt den norska räddningstjänsten. Personal från sex olika brandstationer deltar i släckningsarbetet och räddningstjänsten från Sarpsborg och Oslo har kallats in för att bistå Follos och Mosseregionens brandförsvar i släckningsarbetet. En helikopter från en flygplats i Rygge är även på plats.

– Vi har inte total översikt, men det brinner i takkonstruktionen och vi får hjälp från Rygge flygplats och brandförsvaret i Follo, säger larmcentralen Östs operatör Harald Mogen enligt Amta .

Ingen ammoniakläcka

Tidigare under måndagen befarades det att det även rörde sig om en omfattande läcka av ammoniak i samband med branden. Enligt Altaposten ska den misstanken nu vara avblåst.

– Det senaste nu är att det inte längre ska finnas fara för läckage av ammoniak. Vi har fått besked om att det inte har läckt ammoniak, säger polisjuristen Hilde Böch Höyer till nyhetsbyrån NTB.

Polisen arbetar med att evakuera området öster om lagerbyggnaden, fram till orten Bjerkeskaug. Även boende längs E6:an söderut mot Kjenn har ombetts att evakuera, skriver Aftenposten . Boende inom en omkrets av 2,5 kilometer har uppmanats att hålla sig inomhus och stänga sina fönster tills nya besked kommer.

– Röken är giftig och hälsovådlig så vi ber folk att hålla sig undan, säger brandförsvarets insatsledare Per Håkon Lauritsen till VG Nyheter.

Hittills har man beslutat att evakuera fem byggnader i området, men det kan komma att bli fler, beroende på hur situationen utvecklar sig, skriver VG.

Inga uppgifter om skadade

Karl-Alexander Carlsson från Dalarna arbetar på det brandhärjade lagret. Han berättar att de anställda utrymdes från lokalerna runt lunchtid idag. Detta efter att de under helgen försökt få fart på produktionen igen efter fredagens brand.

– När jag kom hit imorse såg det ut som att branden var helt släckt och det rykte ingenting alls. Men vid tolv-ettiden blev vi ombedda att lämna bygget. Jag jobbade bara några meter från där branden startade och när jag kom ut ett tiotal minuter senare såg jag världens rökpelare som slagit upp på sidan av byggnaden. Det gick otroligt fort, berättar han.

Han berättar att enligt information som gått ut till de anställda ska ingen människa ha skadats i samband med fredagens brand. Evakueringen av de anställda under dagens brand ska också ha gått snabbt och effektivt.

– Vi har fått höra hela tiden att ingen har blivit skadad eller dragit i sig rök. Det fick vi applåder för i fredags, att vi hade evakuerat så bra, säger Karl Alexander.

Det började brinna i lagret under fredag eftermiddag, kort efter att en truck fattat eld på platsen. Efter ett längre släckningsarbete fick man fredagens brand under kontroll, men under tisdagen blossade den alltså upp igen.

Artikeln uppdateras.